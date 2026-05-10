Експрезидент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осиченко сказав 24 Каналу, що, ймовірно, це один з останніх "парадів перемоги".

Чому парад у Москві став провальним?

Серед почесних гостей заходу були лідери Лаосу та Малайзії. На думку експерта, для країни, яка позиціює себе як велика держава-переможець, це сором.

Дивлячись на Путіна, якби не знав, який він диктатор і людиноненависник, то навіть шкода було б діда – худе обличчя, волосся стирчить у різні боки. Соромно й те, що країна, яка вічно хвалилася величезною армією, привела на парад північнокорейських військових,

– сказав Осиченко.

Лідери Китаю та Північної Кореї на парад не приїхали – і цим чітко показали, що не хочуть бути причетними до цього дійства. Лідери Казахстану й Узбекистану з’явилися лише після очевидного випрошування за день до події. Експерт вважає, що якщо війна йтиме такими ж темпами, наступного року маршувати там буде нікому, хіба що вдови загиблих бійців СВО.

На окупованих територіях заборонили навіть автопробіги, бо зайва увага до "перемоги" зараз небезпечна. Осиченко підкреслив, що за роки Другої світової війни Червона армія дійшла від Москви до Берліна, а за час СВО, яка вже триває довше, російська армія подолала лише 82 кілометри – від Донецька до Покровська.

"Під час промови Путін помітно нервував. І це невипадково, бо напередодні Зеленський "дозволив" указом провести парад на Красній площі. І все, що Путін зробив, виглядає як тінь саме цього указу – ніби зрозумів дозвіл і виконав. Це було соромно", – наголосив Осиченко.

Зверніть увагу! У 2026 році російські ветерани Другої світової війни до 9 травня отримали виплати у розмірі 10 тисяч рублів, тоді як проведення параду на Красній площі вартувало Кремлю мільйони. Водночас в інших країнах, зокрема в Казахстані, Узбекистані та навіть Білорусі, ветерани отримали значно більші соціальні виплати.

Що ще відомо про парад у Москві?

На думку експертів, парад 9 травня на Красній площі став свідченням того, що Росія дедалі гостріше відчуває внутрішню напругу, міжнародну ізоляцію та невизначеність щодо майбутнього. Відсутність військової техніки цього року сприймалася не просто як зміна формату заходу, а як непрямий сигнал про реальний стан російської армії та ресурсів.

Для країни, яка роками будувала свій образ навколо демонстрації військової могутності, це радше виглядало як контрольована спроба приховати виснаження, ніж святкування перемоги.