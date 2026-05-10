Які виплати Росія підготувала своїм ветеранам?

Тож поки Москва вкладає мільйони в урочистості та телевізійну картинку, ветерани змушені виживати на мізерні суми підтримки. Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України.

У 2026 році федеральні виплати безпосереднім учасникам Другої світової війни на честь 9 травня становили 10 тисяч рублів. У соціальному фонді країни-агресорки окремо наголошували на відсутності додаткової бюрократії – кошти нібито перераховували автоматично разом із пенсією.

Щоправда, безпосередньо таких ветеранів у Росії залишилося близько 7 тисяч осіб, тож "державна шана" обійдеться бюджету лише в 70 мільйонів рублів. Для порівняння – цієї суми ледве вистачить на одну квартиру преміумкласу в Москві.

Допомога ветеранам фактично прирівняна до вартості однієї крилатої ракети Х-22 або "Іскандера", якими агресор чи не щодня атакує Україну,

– наголосили в розвідці.

Натомість на святкову картинку Кремль традиційно витрачає в рази більші суми. Організація щорічного параду на Красній площі орієнтовно коштує росіянам від 400 – 600 мільйонів рублів у звичайний рік, а в ювілейний – до 1,5 мільярда рублів.

Якщо ж додати ще й десятки мільйонів рублів на регіональні урочистості, контраст між витратами на пропагандистські заходи та реальною допомогою ветеранам стає особливо показовим.

Тож прагнення Володимира Путіна монополізувати право на перемогу не надто відповідає реальному рівню підтримки учасників Другої світової війни. Ось які виплати ветеранам до річниці перемоги підготували в інших країнах:

Казахстан – до 1 мільйона рублів;

Узбекистан – від 800 до 900 тисяч рублів;

Киргизстан – понад 200 тисяч рублів;

Білорусь – близько 136 тисяч рублів;

Таджикистан – приблизно 60 тисяч рублів;

Азербайджан – 21 тисяча рублів тощо.

Що варто знати про парад у Москві?

Однак навіть за таких нескромних витрат на святкування цьогорічний 45-хвилинний парад на Красній площі не вразив росіян. У соцмережах вони скаржилися на відсутність військової техніки, "розтоптану гордість" та однакові промови Путіна.

Компанію йому склала обмежена кількість гостей – лідери Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Малайзії та Лаосу. Ба більше, поруч з диктатором уперше розмістили учасника так званої "СВО".

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко звернув увагу на те, що Путін опинився в значно нервовішій ситуації, аніж розраховував. Напередодні святкування Москва знову намагалася тиснути погрозами – і все через страх, що навіть повітряна тривога чи проліт дронів над російською столицею можуть зруйнувати образ повного контролю Кремля.

А от указ Володимира Зеленського про "дозвіл" провести парад у Росії колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко назвав "ударом під дих". Це нібито надзвичайно вчасний і дуже ефективний спосіб морального розкладання супротивника.

