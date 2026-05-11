Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, как этот эпизод повлиял на самого Владимира Путина. По его мнению, после такого провала глава Кремля может вести себя еще опаснее и искать новые способы давления.

Парад в Москве обнажил слабость Путина

Парад 9 мая, который Кремль подавал как демонстрацию силы, этот раз сработал наоборот. Вместо образа лидера, который контролирует войну и диктует свои условия, Владимир Путин показал, что уже не имеет ни прежней уверенности, ни ощущения стратегического превосходства.

Напомним! 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, во время которого Владимир Путин говорил преимущественно о "русском характере", исторической памяти и единстве фронта и тыла. В то же время в речи не прозвучало никакой конкретики о войне против Украины и так называемой "СВО", хотя именно эту тему Кремль пытался вписать в общий исторический нарратив.

Россия не смогла сломать Украину ни на фронте, ни массированными ударами, ни попытками дожать Киев к уступкам по территориям. То, что еще в прошлом году Москва пыталась подавать как движение к победе, сейчас выглядит как затягивание войны без понятного выхода и без результата, который можно было бы продать даже собственному обществу.

Парад показал, что Путин сдувается. Он уже показал, что он небольшой, что он смешной. Да, у него еще есть ядерное оружие, да, он еще будет посылать на убой сотни тысяч людей. Но это уже агония на перспективу. У него нет не только карт на руках, у него уже нет элементарного понимания, что делать дальше,

– сказал Маломуж.

За внешней картинкой, которую Кремль старательно выстраивал до 9 мая, уже не видно ни доминирования, ни политической силы. Речь идет о состоянии, в котором Путин еще имеет ресурсы для продолжения войны, еще может бросать на фронт новые волны людей и дальше держаться за ядерный шантаж, но уже не понимает, что делать дальше и как выйти из этой истории без поражения.

Путин проигрывает, и он это осознает, и он боится. Боится сегодня и особенно боится на перспективу,

– подчеркнул генерал армии.

Этот страх, связан не только с фронтом, чем дольше длится война без результата, тем больше для Кремля растет риск внутреннего удара, когда уже сами россияне начнут спрашивать, зачем их втянули в эту авантюру и почему обещанная "победа" так и не наступила.

Почему Путин после провала становится еще опаснее?

После такого парада главная проблема не в самой слабой картинке на Красной площади, а в том, как на это реагирует человек, привыкший держаться на страхе, мести и демонстрации силы. Когда Путин видит, что уже не производит нужного впечатления ни на мир, ни даже на тех, кого считал своими союзниками, он не отступает, а ищет, чем перекрыть этот политический провал.

Важно! Парад прошел в значительно более скромном формате, чем в предыдущие годы: без привычной тяжелой военной техники, только с пешими колоннами, кабриолетами и авиапролетом. Рядом с Путиным сидели президенты Беларуси и Казахстана, а также участник войны против Украины, еще одной заметной деталью стало участие в параде военных КНДР.

В таком состоянии он не действует рационально и не думает о последствиях для собственных людей или для гражданских в Украине. Речь идет о лидере, который проигрывает, понимает это и боится, а потому способен отвечать не политическими шагами, а новыми волнами террора, даже если это уже не дает ему никакого стратегического преимущества.

Я прямо скажу, что он в этой ситуации очень опасен и неадекватен,

– сказал Маломуж.

Поэтому не стоило искусственно разгонять напряжение именно вокруг парада и давать Кремлю дополнительный эмоциональный раздражитель. В таком состоянии Путин вполне мог отреагировать не символически, а максимально жестко, пытаясь вернуть себе образ силы через массированный удар.

Он бы уже завтра прямо или этой ночью запустил бы несколько тысяч дронов и сотни ракет. Это была бы агония, но у нас были бы жертвы,

– подчеркнул генерал армии.

Даже если целью стали бы правительственные здания, часть ракет пришлось бы сбивать над Киевом, а это означало бы обломки, отклонения траекторий и новые потери среди гражданских. В этом и заключалась главная опасность: не в политическом эффекте для Кремля, а в цене, которую за такую "месть" могли заплатить люди.

Путину не дали разыграть сценарий мести

Чтобы не оставить Кремлю удобной рамки для такой эскалации, искали не силовой, а политический выход из ситуации. Логика была в том, чтобы забрать у Москвы возможность подать события вокруг 9 мая как "удар по параду", а затем завернуть собственную атаку в риторику якобы законного ответа.

Интересно! В Associated Press писали, что празднование в этом году проходило под беспрецедентными мерами безопасности из-за угрозы украинских атак, а отсутствие тяжелой техники, перебои со связью и отмена торжеств в части городов свидетельствовали о росте влияния войны на внутреннюю ситуацию в России. Там также обращали внимание, что перемирие не сняло напряжения полностью, а стороны продолжали обвинять друг друга в его нарушении.

Для этого, по словам Маломужа, велась системная работа с Дональдом Трампом, его ближайшим окружением и советниками. Речь шла об отдельном сценарии, который не становился бы ни на украинскую, ни на российскую позицию, а переводил бы ситуацию в другую плоскость – пролонгацию мирного процесса еще на несколько дней.

Мы системно работали с Трампом, с его ближайшим окружением. И говорили: давайте выйдем третьим сценарием. Ситуация с парадом и возможными ударами зашла в такой сложный угол, что действительно могла выйти на сложную модель. Но мы вышли,

– сказал Маломуж.

В этом подходе важно было не поддержать чью-то уже озвученную позицию на 9 или 10 мая, а дать отдельную инициативу, которая сбивала бы напряжение и не оставляла Путину публичного прикрытия для новой атаки. Так Кремль терял возможность разыграть роль "оскорбленной стороны", которая якобы вынуждена отвечать на "теракт".

И мы достойно вышли из этой ситуации. Мы показали, что стойко стоим. Все нарушения, которых допускаются Путин и его команда на фронте и по нашим территориям, мы отбиваем и показываем, что не он руководит процессом. Мы уже управляем ситуацией и держим строй. Мы держим не более низкую планку,

– подчеркнул Маломуж.

В случае иного развития событий Москва получила бы удобный сценарий для оправдания новой волны ударов. Как раз этого и удалось избежать: Путину не дали политического повода перевести собственный провал в показательную месть.

Что известно о параде 9 мая в Москве?

В Москве 9 мая действовали усиленные ограничения безопасности. Жители жаловались на перебои с мобильным интернетом, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и даже СМС, а в центре города перекрывали движение транспорта и меняли работу метро, где часть станций временно работала только на вход и пересадку.

Виктор Трегубов рассказал, что 8 мая российская армия не прекращала наступательные действия на фронте, хотя уже с 00:00 до 05:00 9 мая в зоне ответственности Группировки объединенных сил атак не фиксировали.

По его оценке, россияне беспокоились о параде и использовали паузу для переброски сил, а в ночь на 9 мая Россия все равно ударила по Украине баллистической ракетой и 43 беспилотниками.