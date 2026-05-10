Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), опубликованном 9 мая 2026 года.

О чем Путин говорил во время речи 9 мая?

В своей речи Путин снова пытался представить Россию как наследницу статуса "сверхдержавы" СССР, а себя – как преемника Сталина в этом историческом ряду.

Российский диктатор также заявил, что успехи Советского Союза во Второй мировой войне вдохновляют российских военных, которые сегодня воюют против Украины. По его словам, моральная устойчивость, мужество, выносливость и способность преодолевать трудности является основой так называемых "российских успехов" на поле боя.

Глава Кремля отметил, что сила России заключается в единстве общества, а фронт и тыл должны действовать совместно для поддержки войны.

Путин давно пытается построить ложные исторические параллели между войной в Украине и Великой Отечественной войной СССР, чтобы сплотить российское общество в поддержку войны,

– говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, акцент Путина на необходимости терпеть трудности ради "высшей цели" может свидетельствовать об осознании Кремлем роста цены войны для российского населения. Речь идет как о потерях на фронте, которые приближаются к одному проценту населения России, так и о финансовом давлении, усиление цензуры и ограничения мобильного интернета.

Таким образом Путин пытается убедить россиян воспринимать эти все большие потери как необходимую жертву ради победы над якобы "большим злом".

Стоит отметить, что война России против Украины также заставила Путина провести парад ко Дню победы в значительно более скромном формате, чем в предыдущие годы: он длился всего 45 минут, впервые с 2007 года на Красной площади не было танков и другой военной техники, а среди гостей были только 10 иностранных лидеров.

Также впервые в истории в параде приняли участие северокорейские военные, которые принимали роль в боях в Курской области.

За день до парада российские власти отозвали ранее согласованные аккредитации для иностранных медиа, объяснив это "текущей оперативной ситуацией" – вероятно, речь шла об угрозе беспилотников.

Российские источники также сообщали, что Кремль планировал транслировать парад с задержкой в эфире и подготовил резервный контент на случай возможных атак во время мероприятия.

Аналитики отмечают, что в последние недели Украина существенно нарастила дальность, масштаб и интенсивность своих ударов по территории России, атакуя крупные города, в частности Москву и Челябинск – регионы, где Путин ранее чувствовал себя достаточно безопасно.

Несмотря на переброску систем ПВО, Кремлю не удалось эффективно защититься от украинских ударов, поэтому накануне парада российские власти прибегли к угрозам.

Сокращенный формат мероприятия, который Кремль традиционно использовал как демонстрацию силы, свидетельствует о все большем давлении, которое более четырех лет войны оказывают на Россию,

– заключают в ISW.

Интересно! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что Путин не планирует заканчивать войну, ведь считает ее определенной гарантией продолжительности его режима. При этом он отвергает проблемы в экономике России, которые, в частности, вызывают действенные санкции со стороны Сил обороны Украины. Более того, Путин отвергает и определенную напряженность среди олигархического круга в России.

Действительно ли Путин боится переворота?

Недавно разведка одной из стран Европы сообщила, что Владимир Путин боится покушения и переворота в России. Существуют предположения, что за этим может стоять секретарь Совета безопасности России и бывший министр обороны Сергей Шойгу.

В то же время журналист, аналитик-международник Александр Демченко отметил, что на самом деле речь идет о совсем других людях, ведь Шойгу всегда был чужим для силовиков, а человек на должности секретаря Совета безопасности – это человек без возможностей.

Эксперт пояснил, что сейчас власть в России взяла под контроль Федеральная служба охраны России: по его словам, такого в стране-агрессоре не было никогда.

Ярким примером является то, что ранее диктатор заявлял об атаке украинских БпЛА на свою резиденцию. Именно к этому его могла подтолкнуть ФСО.