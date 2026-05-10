Такое мнение 24 Каналу высказал журналист, аналитик-международник Александр Демченко, отметив, что здесь говорится о других людях в России, приближенных к российскому диктатору как никто другой. Именно они навевают на Путина страх и понемногу захватывают власть.

Откуда Путина подстерегает наибольшая опасность?

По словам журналиста, Путин не сдержал обещание и не смог гарантировать безопасность Шойгу и его семье после его увольнения с должности министра обороны. В последние недели Шойгу фактически исчез – он не выходит с заявлениями и ничего не комментирует по Украине, Ирану или Китаю. Однако маловероятно, что он действительно может выступить против диктатора.

В то же время Путину могут "продавать" и рассказывать, что Шойгу что-то от него хочет. Шойгу всегда был чужим для силовиков, а человек на посту секретаря Совета безопасности – это человек без возможностей. Однако он может их получить, ведь имеет генералов и в МЧС, и в Минобороны. Кроме того, у Шойгу хорошие отношения с представителями власти в Московской области. Поэтому Демченко заметил, что тот имеет власть и является одним из самых богатых людей в России.

Однако самое главное сейчас – это не переворот в России и не Шойгу. Сейчас власть в России взяла под контроль Федеральная служба охраны России. Не ФСБ, а она теперь управляет интернетом. Именно Кочнев (директор ФСО, – 24 канал) занимается всем,

– подчеркнул он.

Между тем доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий предположил, что российские олигархи могут подкупить генералов и спецслужбы, чтобы забрать власть у Путина. Именно поэтому российский диктатор никому не доверяет, потому что знает, что все "продажные".

Журналист добавил, что такого в стране-агрессоре не было никогда и происходит именно при власти Путина. Ярким примером является то, что ранее диктатор заявлял о "атаке украинских БпЛА на свою резиденцию". Именно к этому его могла подтолкнуть ФСО.

Кто действительно может заменить Путина?

Среди претендентов на должность президента России есть Дмитрий Патрушев (имеет статус вице-премьера, чтобы в случае чего возглавить правительство), Денис Мандуров (обеспечивает "процветание" военной экономики), Максим Орешкин (российские олигархи считают, что смогут из него "слепить нужное") и Алексей Дюмин (бывший охранник Путина, которого перевели в губернаторы).

В то же время в России может быть и другой сценарий развития передачи власти – после устранения Путина успеха может не достичь ни один из потенциальных кандидатов и в таком случае российские элиты могут договориться о совместном руководстве.