Таку думку 24 Каналу висловив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, зазначивши, що тут мовиться про інших людей в Росії, наближених до російського диктатора як ніхто інший. Саме вони навіюють на Путіна страх та потроху захоплюють владу.

Звідки на Путіна чатує найбільша небезпека?

За словами журналіста, Путін не дотримався обіцянки та не зміг гарантувати безпеку Шойгу і його родині після його звільнення з посади міністра оборони. Останніми тижнями Шойгу фактично зник – він не виходить з заявами і нічого не коментує щодо України, Ірану чи Китаю. Однак малоймовірно, що він справді може виступити проти диктатора.

Водночас Путіну можуть "продавати" і розказувати, що Шойгу щось від нього хоче. Шойгу завжди був чужим для силовиків, а людина на посаді секретаря Ради безпеки – це людина без можливостей. Однак він може їх отримати, адже має генералів і в МНС, і в Міноборони. Крім того, у Шойгу гарні відносини з представниками влади у Московській області. Тому Демченко зауважив, що той має владу і є однією з найбагатших людей в Росії.

Однак найголовніше зараз – це не переворот в Росії і не Шойгу. Зараз владу в Росії взяла під контроль Федеральна служба охорони Росії. Не ФСБ, а вона тепер керує інтернетом. Саме Кочнев (директор ФСО, – 24 канал) займається усім,

– наголосив він.

Цікаво! Тим часом доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький припустив, що російські олігархи можуть підкупити генералів та спецслужби, щоб забрати владу у Путіна. Саме тому російський диктатор нікому не довіряє, бо знає, що усі "продажні".

Журналіст додав, що такого в країні-агресорці не було ніколи і відбувається саме при владі Путіна. Яскравим прикладом є те, що раніше диктатор заявляв про "атаку українських БпЛА на свою резиденцію". Саме до цього його могла підштовхнути ФСО.

Хто справді може замінити Путіна?

Серед претендентів на посаду президента Росії є Дмитро Патрушев (має статус віцепрем'єра, щоб у разі чого очолити уряд), Денис Мандуров (забезпечує "процвітання" воєнної економіки), Максим Орєшкін (російські олігархи вважають, що зможуть з нього "зліпити потрібне") та Олексій Дюмін (колишній охоронець Путіна, якого перевели в губернатори).

Водночас в Росії може бути й інший сценарій розвитку передачі влади – після усунення Путіна успіху може не досягти жоден з потенційних кандидатів і в такому випадку російські еліти можуть домовитись про спільне керівництво.