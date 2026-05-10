Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 9 травня 2026.

Про що Путін говорив під час промови 9 травня?

У своїй промові Путін знову намагався представити Росію як спадкоємицю статусу "наддержави" СРСР, а себе – як наступника Сталіна в цьому історичному ряду.

Російський диктатор також заявив, що успіхи Радянського Союзу у Другій світовій війні надихають російських військових, які сьогодні воюють проти України. За його словами, моральна стійкість, мужність, витривалість і здатність долати труднощі є основою так званих "російських успіхів" на полі бою.

Очільник Кремля наголосив, що сила Росії полягає в єдності суспільства, а фронт і тил мають діяти спільно задля підтримки війни.

Путін давно намагається побудувати хибні історичні паралелі між війною в Україні та Великою Вітчизняною війною СРСР, щоб згуртувати російське суспільство на підтримку війни,

– йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, акцент Путіна на необхідності терпіти труднощі заради "вищої мети" може свідчити про усвідомлення Кремлем зростання ціни війни для російського населення. Йдеться як про втрати на фронті, які наближаються до одного відсотка населення Росії, так і про фінансовий тиск, посилення цензури та обмеження мобільного інтернету.

У такий спосіб Путін намагається переконати росіян сприймати ці дедалі більші втрати як необхідну жертву заради перемоги над нібито "більшим злом".

Варто зазначити, що війна Росії проти України також змусила Путіна провести парад до Дня перемоги у значно скромнішому форматі, ніж у попередні роки: він тривав лише 45 хвилин, уперше з 2007 року на Красній площі не було танків та іншої військової техніки, а серед гостей були лише 10 іноземних лідерів.

Також уперше в історії у параді взяли участь північнокорейські військові, які брали роль у боях в Курській області.

За день до параду російська влада відкликала раніше погоджені акредитації для іноземних медіа, пояснивши це "поточною оперативною ситуацією" – ймовірно, йшлося про загрозу безпілотників.

Російські джерела також повідомляли, що Кремль планував транслювати парад із затримкою в ефірі та підготував резервний контент на випадок можливих атак під час заходу.

Аналітики зазначають, що останніми тижнями Україна суттєво наростила дальність, масштаб і інтенсивність своїх ударів по території Росії, атакуючи великі міста, зокрема Москву та Челябінськ – регіони, де Путін раніше почувався достатньо безпечно.

Попри перекидання систем ППО, Кремлю не вдалося ефективно захиститися від українських ударів, тому напередодні параду російська влада вдалася до погроз.

Скорочений формат заходу, який Кремль традиційно використовував як демонстрацію сили, свідчить про дедалі більший тиск, який понад чотири роки війни чинять на Росію,

– підсумовують в ISW.

Цікаво! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко у розмові з 24 Каналом висловив думку, що Путін не планує закінчувати війну, адже вважає її певною гарантією тривалості його режиму. При цьому він відкидає проблеми в економіці Росії, які, зокрема, спричиняють дієві санкції з боку Сил оборони України. Ба більше, Путін відкидає й певну напруженість серед олігархічного кола у Росії.

Чи дійсно Путін боїться перевороту?

Нещодавно розвідка однієї з країн Європи повідомила, що Володимир Путін боїться замаху та перевороту в Росії. Існують припущення, що за цим може стояти секретар Ради безпеки Росії та колишній міністр оборони Сергій Шойгу.

Водночас журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко зазначив, що насправді йдеться про зовсім інших людей, адже Шойгу завжди був чужим для силовиків, а людина на посаді секретаря Ради безпеки – це людина без можливостей.

Експерт пояснив, що зараз владу в Росії взяла під контроль Федеральна служба охорони Росії: за його словами, такого в країні-агресорці не було ніколи.

Яскравим прикладом є те, що раніше диктатор заявляв про атаку українських БпЛА на свою резиденцію. Саме до цього його могла підштовхнути ФСО.