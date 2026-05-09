Про це Путін заявив під час своєї промови 9 травня, передає пропагандистська агенція ТАСС.

Дивіться також Путін заявив, що війна в Україні йде до завершення

Яку умову зустрічі із Зеленський висунув Путін?

Російський лідер Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися із Володимиром Зеленським не тільки у Москві. Це можуть бути й інші країни, але зустріч можлива тільки тоді, коли "будуть досягнуті остаточні домовленості на довгу історичну перспективу".

Путін додав, що США щиро бажають врегулювання, але це перш за все справа Росії і України.

Путін заявив, що Україна не готова до обміну полонених