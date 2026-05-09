Під час пресконференції 9 травня російський диктатор прокоментував війну Росії проти України.

Що сказав Путін про війну в Україні?

Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення,

– сказав очільник Кремля.

Ця фраза пролунала у складі чергової порції маячні, яку видав диктатор.

Зокрема, він заявив, що рішення про відведення російських військ від Києва навесні 2022 року було ухвалено після прохання президента Франції.

Макрон зателефонував мені 2022 року і сказав, що Україна не може підписувати документи в Стамбулі "з пістолетом біля скроні", і попросив відвести війська від Києва,

– стверджує Путін.

При цьому, за його словами, "глобалістські еліти" продовжили конфлікт із Росією на території України, оскільки чекали на "катастрофу Росії протягом кількох місяців".

Також очільник Кремля повідомив, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо передав йому від Володимира Зеленського пропозицію зустрітися. Зі свого боку Путін наголосив, що ніколи не відмовлявся від зустрічі із Зеленським. Мовляв, якщо той хоче, хай приїздить до Москви.

При цьому диктатор допустив зустріч із українським лідером і в третій країні, однак лише після того, коли будуть досягнуті остаточні домовленості.

До слова, Володимир Путін пояснив відсутність військової техніки на параді Перемоги в Москві. За його словами, це пов'язано не з погрозами з боку України, а з тим, що "військові повинні зосередитися на остаточному розгромі противника".

У Росії злили "сценарій" закінчення війни з Україною

Днями у Росії злили внутрішні документи Кремля із можливим сценарієм завершення війни проти України. Вони показують, що Москва не планує суттєвих поступок і розглядає варіанти вигідного для себе "миру".

Російське видання "Досьє Центр" опублікувало слайди презентації "Після перемоги", підготовленої, ймовірно, у лютому 2026 року. За даними розслідувачів, її створили через проблеми на фронті та погіршення економічної ситуації в Росії.

У документі описано варіант, за якого:

США підписують окремі мирні угоди з Росією та Україною;

Росія отримує контроль над Донецькою і Луганською областями;

війська Росії виводяться з частини Сумської та Харківської областей;

лінія фронту "заморожується" в Херсонській і Запорізькій областях;

Україна зберігає нейтральний статус і стає "буферною зоною";

президентом залишається Володимир Зеленський;

США скасовують санкції, а європейські – залишаються чинними;

Росія заявляє про "символічну денацифікацію" України.

У презентації також визнається, що продовження війни є небезпечним для Росії, бо:

потребує повної мобілізації та переведення економіки на воєнні рейки;

поглиблює демографічні втрати через великі втрати на фронті.

Документ передбачає, що частина російських ультранаціоналістів і військових блогерів може виступити проти такого "миру". У відповідь влада планує інформаційний тиск і посилення пропаганди через лояльні медіа.

Окремий блок присвячений тому, як пояснювати "перемогу" росіянам.

За оцінкою Інституту вивчення війни, витік може бути частиною інформаційної або когнітивної операції, щоб створити враження, ніби Росія готова до компромісів. Насправді ж запропонований сценарій передбачає значні вигоди для Москви і не має вигляду реальної поступки. Аналітики також вважають малоймовірним, що Росія зможе військово захопити всю Донеччину в найближчій перспективі.

Як довго Росія ще може вести війну: думка експертів

Експерти зазначають, що Росія дедалі глибше занурюється в економічну кризу та внутрішні проблеми, через що Володимиру Путіну стає складніше продовжувати війну.

За словами колишнього спецпредставника США в Україні Курта Волкера, Путін може опинитися перед вибором: або продовжувати війну, або зберігати стабільність держави. Він вважає, що система в Росії поступово втрачає ефективність і всередині еліт зростає тиск на Кремль щодо завершення бойових дій.

Волкер також припускає, що припинення війни може статися протягом найближчих місяців або до кінця року, адже фінансовий ресурс Росії виснажується, попри тимчасові надприбутки від нафти.

Політолог Ігор Рейтерович додає, що санкції та воєнні витрати вже суттєво вдарили по російській економіці: знижується купівельна спроможність населення, скорочуються ринки, а економіка частково "поглинає сама себе", підтримуючи лише військово-промисловий комплекс.

На його думку, Росія наближається до межі, коли не зможе підтримувати нинішній темп війни.