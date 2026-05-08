Російське розслідувальне видання "Досьє Центр" опублікувало 7 травня слайди презентації під назвою "Після перемоги", які, як повідомляється, створили, щоб окреслити "найбільш правдоподібний сценарій" завершення війни та способи "продати" мирну угоду російському населенню, передають аналітики Інституту вивчення війни.

Про що йдеться у російському сценарії закінчення війни?

"Досьє Центр" повідомив, що співробітники Кремля почали працювати над презентацією ще в лютому 2026 року.

Джерело, близьке до Кремля, заявило, що її створили через занепокоєння щодо поганих бойових дій Росії та впливу війни на російську економіку.

"Найбільш правдоподібний сценарій" передбачав підписання США двох окремих мирних угод з Росією та Україною. За ними Москва сподівалася отримати контроль над Донецькою та Луганською областями, з Сумської та Харківської областей війська будуть виведені, а в Херсонській та Запорізькій областях заморозять лінію фронту.

Також, згідно із цим сценарієм, Росія хоче скасування американських санкцій. Тим часом європейські санкції мають залишатися чинними, а Україна матиме нейтральний статус і служитиме "буферною зоною" між Росією та Заходом. Також президентом України залишиться Володимир Зеленський, а Росія досягне "символічної та стриманої денацифікації" України.

У презентації зазначається, що продовження війни в Україні буде ризикованим, бо це вимагатиме від Росії переведення всієї своєї економіки на повноцінний воєнний режим та проведення загальної мобілізації. Окрім того, продовження бойових дій ще більше погіршить демографічні проблеми через високі втрати.

Нагадаємо, що станом на 8 травня Росія втратила загиблими та пораненими уже 1 339 190 осіб. А, за словами президента Зеленського, у квітні Сили оборони України ліквідували чи тяжко поранили понад 35 тисяч російських солдатів.

У презентації передбачили, що частина ультранаціоналістичної спільноти Росії, зокрема мілблогери, найімовірніше, буде проти цього "мирного" сценарію. Тож, як зазначили автори сценарію, російській владі доведеться погрожувати мілблогерам дискредитацією російських сил і посилити голоси "поміркованих" у медіапросторі, щоб протистояти їм.

До слова, у квітні 2026 російські державні ЗМІ та їхні європейські проксі поширили 6 основних пропагандистських наративів, зокрема зображення Брюсселя як "диктатури" та святкування "американської поразки" на Близькому Сході. Ці наративи швидко поширилися по Європі через мережу проксі-платформ, які видають російський контент за "незалежний аналіз" і мають високий ризик пропаганди. 24 Канал передав головне з відповідного розслідування видання Insightnews.media.

На слайдах також обговорюються рамки для пояснення "мирної угоди" російському населенню. Зокрема, там є наративи про те, що Росія нібито запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі, досягла максимальних результатів без загальної мобілізації, Путін зірвав зусилля Заходу щодо розширення та продовження конфлікту і що він знає, що найкраще для Росії.

Адміністрація президента Росії, можливо, оприлюднила ці слайди в рамках когнітивної війни, спрямованої на те, щоб зобразити Росію як готову до компромісів для припинення війни в Україні… Витік слайдів презентації міг бути навмисним, щоб продемонструвати нібито готовність Росії поступитися територією в обмін на передачу Україною решти Донецької області,

– зазначили аналітики ISW.

Водночас вони зауважили, що Кремль хибно представляє цей сценарій завершення війни як значну поступку Адже російські війська навряд чи захоплять решту Донеччини військовим шляхом у найближчій та середньостроковій перспективі, якщо й взагалі захоплять.

Які прогнози експертів на війну в Україні?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан висловив 24 Каналу думку, що українські оборонці мають сили протистояти ворогу. Наразі перед ними стоїть головне стратегічне завдання виснажити сили ворога в умовах активної оборони. На думку Світана, Україна у таких умовах зможе утримувати Донбас аж до розпаду країни-терористки.

Тим часом адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті атак та звільненні окупованих земель. Їй це вдається попри послаблення західної військової допомоги, яке триває уже деякий час.

А керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зауважив, що останнім часом посилилися атаки України на окупований Крим. Вони стають дедалі помітнішими і уже навіть впливають на загальний хід війни.

Водночас доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький зазначив 24 Каналу, що рішення про продовження чи завершення війни залежить лише від диктатора Путіна. Наразі немає ніяких ознак, що він хоче зупиняти бойові дії.