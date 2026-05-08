Напередодні параду – ще 1130 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати Росії на 8 травня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія країни-терористки зменшилася уже приблизно на 1 339 190 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Ще у лютому 2022 Росія хотіла захопити Київ за три дні, але прорахувалася: переоцінила власні сили, готовність українців боронити країну і те, що військові самостійно зайняли оборону там, де ворог не очікував. Дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в США (2015 – 2019), заступник голови Адміністрації Президента України (2014 – 2015) Валерій Чалий зауважив 24 Каналу, що зараз окупувати Київ для Росії навіть складніше, ніж атакувати країни НАТО.

За словами президента Зеленського, у квітні Сили оборони України ліквідували чи тяжко поранили понад 35 тисяч російських солдатів. У травні шалені втрати окупантів продовжуються.

Так, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 до 8 травня 2026 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 339 190 (+1 130) осіб;

танків – 11 919 (+1);

бойових броньованих машин – 24 538 (+17);

артилерійських систем – 41 630 (+91);

РСЗВ – 1 778 (+2);

засобів ППО – 1 370 (+5);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 279 729 (+1 817);

наземних робототехнічних комплексів – 1 344 (+8);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 94 879 (+334);

спеціальної техніки – 4 173 (+1);

крилатих ракет – 4 585 (+0).

Втрати Росії на 8 травня 2026 року / Інфографіка Генштабу

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан зазначив 24 Каналу, що українські захисники здатні протистояти ворогу. Головне стратегічне завдання наразі – виснажити сили росіян в умовах активної оборони. На думку Світана, завдяки цьому Україна зможе утримувати Донбас аж до розпаду Росії.



Адмірал Роб Бауер в інтерв'ю 24 Каналу також зазначив, що Україна показує надзвичайну ефективність у відбитті атак та звільненні окупованих земель. І це попри послаблення західної військової допомоги, яке відзначається уже тривалий час.

Втрати Росії: останні новини

7 травня Генштаб повідомив, що ЗСУ уразили малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у Каспійську. Він був здатний запускати ракети "Калібр". Пошкодження цього борту обмежують можливості Росії щодо ракетних ударів по Україні. До того ж такі кораблі є одними з найсучасніших в російському флоті.

А ГУР прозвітувало, що у квітні було завдано 5 прицільних ударів по залізничній логістиці російських військ у Криму, просто під час руху було уражено локомотиви та цистерну. До слова, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що атаки Сил оборони на ТОТ Криму стають дедалі помітнішими і уже навіть впливають на загальний хід війни.