Накануне парада – еще 1130 оккупантов и сотни единиц техники: потери России на 8 мая

Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-террористки уменьшилась уже примерно на 1 339 190 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

Еще в феврале 2022 Россия хотела захватить Киев за три дня, но просчиталась: переоценила собственные силы, готовность украинцев защищать страну и то, что военные самостоятельно заняли оборону там, где враг не ожидал. Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый отметил 24 Каналу, что сейчас оккупировать Киев для России даже сложнее, чем атаковать страны НАТО.

По словам президента Зеленского, в апреле Силы обороны Украины ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч российских солдат. В мае огромные потери оккупантов продолжаются.

Так, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 до 8 мая 2026 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 339 190 (+1 130) человек;

танков – 11 919 (+1);

боевых бронированных машин – 24 538 (+17);

артиллерийских систем – 41 630 (+91);

РСЗО – 1 778 (+2);

средств ПВО – 1 370 (+5);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 352 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 279 729 (+1 817);

наземных робототехнических комплексов – 1 344 (+8);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 94 879 (+334);

специальной техники – 4 173 (+1);

крылатых ракет – 4 585 (+0).

Потери России на 8 мая 2026 года / Инфографика Генштаба

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан отметил 24 Каналу, что украинские защитники способны противостоять врагу. Главная стратегическая задача сейчас – истощить силы россиян в условиях активной обороны. По мнению Свитана, благодаря этому Украина сможет удерживать Донбасс вплоть до распада России.



Адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу также отметил, что Украина показывает чрезвычайную эффективность в отражении атак и освобождении оккупированных земель. И это несмотря на ослабление западной военной помощи, которое отмечается уже длительное время.

Потери России: последние новости

7 мая Генштаб сообщил, что ВСУ поразили малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в Каспийске. Он был способен запускать ракеты "Калибр". Повреждения этого борта ограничивают возможности России по ракетным ударам по Украине. К тому же такие корабли являются одними из самых современных в российском флоте.

А ГУР отчиталось, что в апреле было нанесено 5 прицельных ударов по железнодорожной логистике российских войск в Крыму, просто во время движения были поражены локомотивы и цистерна. К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что атаки Сил обороны на ВОТ Крыма становятся все более заметными и уже даже влияют на общий ход войны.