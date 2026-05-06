Дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый объяснил 24 Каналу, что сегодня взять Киев для России даже сложнее, чем атаковать страны НАТО.

Кто на самом деле спас Киев в 2022 году?

Вере Путина способствовали коррумпированная разведка, агентура, которая давала ложные данные, и даже крупные американские аналитические центры, которые не давали Украине никаких шансов.

По словам дипломата, без армии гражданское сопротивление вряд ли что-то решило бы – люди просто бы уехали.

Информация врагу, вероятно, вытекала из политических кабинетов. Военные взяли на себя огромную ответственность, особенно Сергей Наев и Валерий Залужный. Также бывший министр обороны Алексей Резников вместе с Залужным проголосовали за введение военного положения,

– сказал Чалый.

Политическое руководство медлило с принятием законных решений, а военным приказали идти на восток, ошибочно считая, что россияне будут наступать только из Донецкой области. Однако части, которые остались на местах вопреки приказу, и спасли ситуацию, остановив россиян под Гостомелем.

"Россияне же это анализируют. Теперь взять Киев для них еще сложнее, но мысли об этом никуда не исчезают. Я даже считаю, что сейчас взять Киев гораздо труднее, чем атаковать какую-то из приграничных стран НАТО", – подчеркнул Чалый.

Обратите внимание! В Европе все больше опасаются, что Путин может воспользоваться "окном возможностей" для нападения на одну из стран НАТО в течение ближайших двух лет. Военные эксперты предполагают, что Россия, вероятно, прибегла бы к ограниченным или точечным действиям, способных создать неопределенность в Альянсе по применению статьи 5 о коллективной обороне.

Что еще известно о вероятности нападения россиян на НАТО?

Путин воспринимает НАТО как главного противника, который, по его мнению, незаконно расширилось на "его" территории, поэтому настаивает на возвращении Альянса к границам 2007 года. В связи с этим Россия может прибегнуть к провокациям – привлечения "зеленых человечков", организации псевдопротестов или даже обстрелов стран-членов НАТО. В 2022 году Альянс оценивали как мощный оборонный блок, то сейчас внутри него наблюдается немало проблем.

При таких условиях риски для России уменьшаются: ей не обязательно начинать масштабную войну или пытаться захватить территории стран НАТО – достаточно продемонстрировать слабость партнеров.