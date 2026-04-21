Об этом в своем отчете пишет Институт изучения войны (ISW).
Что возмущает местное население?
Систематическое уничтожение российских критических объектов украинскими дронами вызвало раскол даже в пропагандистском поле, спровоцировав критику в адрес региональных властей.
В частности, ультранационалистический канал "Царьград" обвинил руководство Краснодарского края в фальсификации отчетов для Москвы и циничном предоставлении приоритета курортному сезону над безопасностью граждан. Как известно, местные власти сосредоточилась на открытии пляжей для туристов и проигнорировала постоянные атаки дронов и разливы нефти в акватории.
Власть не способна защитить население
Большая площадь страны в сочетании с ограниченным количеством ПВО делает невозможным надежную защиту всех критически важных объектов врага. Поэтому губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко начал самостоятельно усиливать региональную ПВО, признав эффективность украинских атак.
Какие объекты в России недавно поразили Силы обороны Украины?
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе украинские силы атаковали по меньшей мере дважды в течение нескольких последних дней. OSINT-аналитики из Astra сообщают, что огонь видно за 500 – 600 метров от резервуарного парка Туапсинского НПЗ, который уже подвергался удару.
В ночь на 20 апреля Силы обороны также поразили нефтебазу "Гвардейская" во временно оккупированном Крыму.
Серия взрывов в ночь на 18 апреля прогремела и на нефтеперерабатывающих заводах в Новокуйбышевске и Сызрани Самарской области. На объектах вспыхнули пожары.
Мониторинговые каналы отмечают, что во время атаки на Ростовскую область в ночь на 20 апреля, пострадала военная часть номер 22179 – именно там расположена 150 мотострелковая дивизия.