Про це у своєму звіті пише Інститут вивчення війни (ISW).

Що обурює місцеве населення?

Систематичне знищення російських критичних об'єктів українськими дронами спричинило розкол навіть у пропагандистському полі, спровокувавши критику на адресу регіональної влади.

Зокрема, ультранаціоналістичний канал "Царьград" звинуватив керівництво Краснодарського краю у фальсифікації звітів для Москви та цинічному наданні пріоритету курортному сезону над безпекою громадян. Як відомо, місцева влада зосередилась на відкритті пляжів для туристів та проігнорувала постійні атаки дронів та розливи нафти у акваторії.

Влада не здатна захистити населення

Велика площа країни у поєднанні із обмеженою кількістю ППО унеможливлює надійний захист усіх критично важливих об'єктів ворога. Тож губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко почав самостійно посилювати регіональну ППО, визнавши ефективність українських атак.

Які об'єкти в Росії нещодавно уразили Сили оборони України?