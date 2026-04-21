Про це у своєму звіті пише Інститут вивчення війни (ISW).
Що обурює місцеве населення?
Систематичне знищення російських критичних об'єктів українськими дронами спричинило розкол навіть у пропагандистському полі, спровокувавши критику на адресу регіональної влади.
Зокрема, ультранаціоналістичний канал "Царьград" звинуватив керівництво Краснодарського краю у фальсифікації звітів для Москви та цинічному наданні пріоритету курортному сезону над безпекою громадян. Як відомо, місцева влада зосередилась на відкритті пляжів для туристів та проігнорувала постійні атаки дронів та розливи нафти у акваторії.
Влада не здатна захистити населення
Велика площа країни у поєднанні із обмеженою кількістю ППО унеможливлює надійний захист усіх критично важливих об'єктів ворога. Тож губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко почав самостійно посилювати регіональну ППО, визнавши ефективність українських атак.
Які об'єкти в Росії нещодавно уразили Сили оборони України?
Нафтопереробний завод у Туапсе українські сили атакували щонайменше двічі впродовж кількох останніх днів. OSINT-аналітики з Astra повідомляють, що вогонь видно за 500 – 600 метрів від резервуарного парку Туапсинського НПЗ, який вже зазнавав удару.
В ніч на 20 квітня Сили оборони також уразили нафтобазу "Гвардійська" у тимчасово окупованому Криму.
Серія вибухів в ніч на 18 квітня прогриміла й на нафтопереробних заводах в Новокуйбишевську та Сизрані Самарської області. На об'єктах спалахнули пожежі.
Моніторингові канали зазначають, що під час атаки на Ростовську область в ніч на 20 квітня, постраждала військова частина номер 22179 – саме там розташована 150 мотострілецька дивізія.