Також над Новочеркаськом було чути постріли та у небі з'являлися яскраві спалахи. Про це повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Shot.

Що відомо про масований удар по Новочеркаську?

Про перші безпілотники біля Новочеркаська російські моніторингові ресурси повідомили ще після 21 години 20 квітня. Близько опівночі 22 числа вони ще літали.

За словами пропагандистів, у місті активно працювала ППО. Щоправда, це не допомогло, адже в одному з районів виникла пожежа. Начебто там упали уламки дрону.

Крім того, очевидці повідомляли про десятки вибухів, стрілянину та яскраві спалахи в небі.

На місце прильоту виїхали екстрені служби. Офіційної інформації про наслідки від влади наразі немає.

Що могло постраждати внаслідок атаки?

За інформацією моніторингового телеграм-каналу Supernova+, під ударом опинилися військова частина номер 22179. Там дислокується 150 мотострілецька дивізія.

Розміщується вона не у самому Новочеркаську, а у селищі Персіанівському.

Також близько 7 вибухів було чути неподалік Ростова. Нібито працювала ППО. Російські ресурси переконують, що це були "транзитні дрони, які летіли атакувати Новочеркаськ.

Новочеркаську дістається не вперше: коли востаннє туди прилітало?

Востаннє дрони демілітаризували Новочеркаськ ще у липні 2025 року. Однак туди прилітало кілька днів поспіль.

Внаслідок першої атаки пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів і особового складу до кордону з Україною.

А за кілька днів у Новочеркаську знову було гучно. Росіяни переконували про роботу ППО. Однак прості жителі заявляли про повну її відсутність.