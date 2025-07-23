Це важлива транспортна артерія Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про атаку дронів по Новочеркаську?

Вночі 23 липня українські дрони атакували Ростов, Таганрог та Новочерськ. Основною ціллю удару була залізнична інфраструктура у Новочеркаську.

Цей логістичний вузол з’єднує стратегічні напрями: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменськ-Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється перекидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною,

– пояснив Коваленко.

Він додав, що у Новочеркаську функціонують логістичні підрозділи 1061-го Центру МТО Південного військового округу Росії. Ця структура відповідає за розподіл озброєння, пального та боєкомплекту.

Коваленко підкреслив, що вузли на зразок Новочеркаська – це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Це ключовий елемент, який забезпечує належне постачання на фронт.