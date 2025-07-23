Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно об атаке дронов по Новочеркасску?

Ночью 23 июля украинские дроны атаковали Ростов, Таганрог и Новочеркасск. Основной целью удара была железнодорожная инфраструктура в Новочеркасске.

Этот логистический узел соединяет стратегические направления: Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград, Каменск-Шахтинский. Именно через этот узел осуществляется переброска техники, боеприпасов, топливных ресурсов и личного состава к границе с Украиной,

– пояснил Коваленко.

Он добавил, что в Новочеркасске функционируют логистические подразделения 1061-го Центра МТО Южного военного округа России. Эта структура отвечает за распределение вооружения, горючего и боекомплекта.