Російське Міноборони заявляє про 51 збитий дрон ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Що відомо про нічну атаку по Росії?
Російська влада заявляє про збиття дронів у Курській, Брянській, Ростовській, Орловській, Калузькій, Тульській та Липецькій області.
Основний удар стався по передмістю Ростова-на-Дону та по Таганрогу. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи, шум двигунів дронів і спалахи у небі.
Вибухи у Ростовській області: дивіться відео (увага, присутня лайка!)
Дрони зокрема атакували залізничний вокзал у Новочеркаську. За словами російський ЗМІ, під ударом була і місцева ГРЕС – теплова електростанція.
Інформації про постраждалих та про інші наслідки атак поки немає.
Дрони атакували залізничний вокзал у Новочеркаську: дивіться відео
У Росії вночі 23 липня лунали вибухи: дивіться відео (присутня лайка!)