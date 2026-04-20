Вона працювала над територіями Астраханської, Брянської, Воронезької, Калузької, Курської областей, а також Криму. Про це пише російське міноборони.

Що відомо про атаку на ворога?

Влада Брянщини запевняє, що вночі над територією області "певео" знищила 7 БпЛА. Як це часто зазначають у російських звітах, постраждалих та руйнувань немає, а на місцях працюють оперативні та екстрені служби.

Аналогічна ситуація у Калузькій області, а саме у Хвастовицькому окрузі.

А от Краснодарському краю перепало більше. У Туапсе заявили про масовану атаку.

Попередньо, у морському порту загинув чоловік, ще один – постраждав.

У порту сталася пожежа, а уламками пошкоджено газову трубу та скління у низці будівель на території міста, зокрема у початковій школі, дитячому садку, музеї, церкві, багатоквартирному будинку.

До речі, раніше у мережі показували відео наслідків атаки на Туапсе.

В тимчасово окупованому Криму заявляли теж про масовану атаку. Моніторингові канали окупантів писали, що багато дронів летіло на Севастополь, уламки падали на будинки.

А на ранок повідомили, що орієнтовно до 23:00 в районі Північного та Південного молів, Стрілецької, Камишової, Карантинної, Інкерманської та Козачої бухт, парку Перемоги, мису Херсонес, Балаклави, Ласпі, мису Сарич, мису Лукулл, Качі флот проводитиме "профілактичні заходи з боротьби". Кажуть, що заплановані стрілянини з різних видів зброї, гранатометання та реактивне бомбометання.

Атаки на Росію: останні новини