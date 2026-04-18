Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як атаки дронів впливають на Росію?

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко 15 квітня заявив, що регіон фактично став "прифронтовим" та згадав нещодавні українські удари по "економічних і портових" об'єктах.

Згодом він також повідомив, що влада посилюватиме систему ППО в Ленінградській області, зокрема шляхом надання додаткової матеріально-технічної допомоги 6-й армії Повітряних сил ЗС Росії та Ленінградському військовому округу.

Крім того, за його словами, планується набір резервістів для створення мобільних вогневих груп, які розміщуватимуть поблизу промислових підприємств і критичної інфраструктури.

Дрозденко уточнив, що резервісти зможуть укладати контракти на службу строком до трьох років через військкомати області. Він окремо закликав долучатися так званих "ветеранів війни" проти України та осіб із бойовим досвідом.

Нещодавня успішна кампанія України з далекобійних ударів по російській портовій та нафтовій інфраструктурі в Ленінградській області, ймовірно, змушує російську регіональну владу в глибокому тилу визнати вплив українських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури в Росії та зростаючу потребу Росії в їх захисті,

– йдеться у звіті ISW.

За словами аналітиків, заяви губернатора також можуть свідчити про підготовку до непопулярного обмеженого примусового призову резервістів для охорони критичної інфраструктури.

Важливо! Уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк нещодавно заявив, що Україні фактично вдалося нівелювати додаткові доходи Росії від нещодавнього зростання цін на нафту. Все завдяки атакам по ключових російських портах.

Ще в жовтні 2025 року міноборони Росії оголошувало про намір залучити активний резерв для захисту тилових об'єктів від українських дронів, однак ці заходи, схоже, виявилися недостатніми.

Водночас місцева влада може посилювати й інтернет-цензуру, частково готуючи суспільство до можливого призову резервістів і намагаючись ускладнити використання мережі для наведення безпілотників.

Українські удари, ймовірно, змушують Росію розгортати більше ресурсів для захисту критично важливої ​​інфраструктури в російському тилу, що може перешкодити Росії розгортати ці ресурси, включаючи резервістів, на фронті в Україні в майбутньому,

– підсумували аналітики.

