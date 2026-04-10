Про це заявив Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 10 квітня.

Як Росія втрачає гроші?

Владислав Власюк розповів, що протягом останніх тижнів санкції проти Росії були однією з основних тем.

За його словами, удари по нафтових потужностях нівелювали потенційні додаткові доходи Росії від зростання цін і часткового послаблення обмежень.

Тобто через кінетичні санкції ми зараз бачимо незароблені 1,7 мільярда доларів – це те, що Росія не заробила через відсутність можливості технічно експортувати певну кількість нафти з двох балтійських портів і Новоросійська,

– пояснив Уповноважений президента.

Власюк зазначив, що прибутки Росія отримувала переважно від тієї нафти, яка вже перебувала в морі. За його словами, завдяки послабленню санкцій росіянам вдалося продати більшу її частину Індії та заробити приблизно таку ж суму, яку втратили.

Довідка. За даними Bloomberg, індійські нафтопереробні заводи активно закуповували російську нафту протягом останніх двох місяців і планують продовжувати це, оскільки країна стикається з дефіцитом поставок із Близького Сходу. У березні імпорт з Росії становив у середньому 1,98 мільйона барелів на день – це найвищий показник з червня 2023 року. У квітні цей показник знизився до 1,57 мільйона барелів на день.

Завдяки ударам по російським нафтоекспортним портам 3 та 4 квітня жоден танкер не зайшов і не вийшов із Усть-Луги та Новоросійська. Водночас порт Приморськ поступово відновлює роботу – там завантажують в середньому два танкери на день.

Як наголосив Владислав Власюк, "Україна скоро відкоригує цей момент".

Чи дійсно партнери просять зупинити удари?