Об этом заявил Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк на встрече с журналистами в пятницу, 10 апреля.
Читайте также Именно это станет ударом по бюджету России: Зеленский сделал заявление
Как Россия теряет деньги?
Владислав Власюк рассказал, что в течение последних недель санкции против России были одной из основных тем.
По его словам, удары по нефтяным мощностям нивелировали потенциальные дополнительные доходы России от роста цен и частичного ослабления ограничений.
То есть из-за кинетических санкций мы сейчас видим незаработанные 1,7 миллиарда долларов – это то, что Россия не заработала из-за отсутствия возможности технически экспортировать определенное количество нефти из двух балтийских портов и Новороссийска,
– объяснил Уполномоченный президента.
Власюк отметил, что прибыли Россия получала преимущественно от той нефти, которая уже находилась в море. По его словам, благодаря ослаблению санкций россиянам удалось продать большую ее часть Индии и заработать примерно такую же сумму, которую потеряли.
Справка. По данным Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие заводы активно закупали российскую нефть в течение последних двух месяцев и планируют продолжать это, поскольку страна сталкивается с дефицитом поставок с Ближнего Востока. В марте импорт из России составлял в среднем 1,98 миллиона баррелей в день – это самый высокий показатель с июня 2023 года. В апреле этот показатель снизился до 1,57 миллиона баррелей в день.
Благодаря ударам по российским нефтеэкспортным портам 3 и 4 апреля ни один танкер не зашел и не вышел из Усть-Луги и Новороссийска. В то же время порт Приморск постепенно восстанавливает работу – там загружают в среднем два танкера в день.
Как отметил Владислав Власюк, "Украина скоро откорректирует этот момент".
Действительно ли партнеры просят остановить удары?
4 апреля руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что союзники призвали Украину воздержаться от ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и топливо из-за войны на Ближнем Востоке.
Как сообщили СМИ, подобные призывы Украина игнорирует, поскольку новые удары по российским объектам состоялись сразу после публикации заявления Буданова.
Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что такие просьбы действительно поступали – от военного к политическому руководству страны. В то же время глава государства не стал прибегать к конкретике.