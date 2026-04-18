Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Читайте также Горит уже 15 часов: Силы обороны подтвердили удар по НПЗ в Туапсе

Как атаки дронов влияют на Россию?

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 15 апреля заявил, что регион фактически стал "прифронтовым" и вспомнил недавние украинские удары по "экономическим и портовым" объектам.

Впоследствии он также сообщил, что власти будут усиливать систему ПВО в Ленинградской области, в частности путем предоставления дополнительной материально-технической помощи 6-й армии Воздушных сил ВС России и Ленинградскому военному округу.

Кроме того, по его словам, планируется набор резервистов для создания мобильных огневых групп, которые будут размещать вблизи промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

Дрозденко уточнил, что резервисты смогут заключать контракты на службу сроком до трех лет через военкоматы области. Он отдельно призвал участвовать так называемых "ветеранов войны" против Украины и лиц с боевым опытом.

Недавняя успешная кампания Украины по дальнобойным ударам по российской портовой и нефтяной инфраструктуре в Ленинградской области, вероятно, заставляет российскую региональную власть в глубоком тылу признать влияние украинских ударов по критически важным объектам инфраструктуры в России и растущую потребность России в их защите,

– говорится в отчете ISW.

По словам аналитиков, заявления губернатора также могут свидетельствовать о подготовке к непопулярному ограниченному принудительному призыву резервистов для охраны критической инфраструктуры.

Важно! Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк недавно заявил, что Украине фактически удалось нивелировать дополнительные доходы России от недавнего роста цен на нефть. Все благодаря атакам по ключевым российским портам.

Еще в октябре 2025 года минобороны России объявляло о намерении привлечь активный резерв для защиты тыловых объектов от украинских дронов, однако эти меры, похоже, оказались недостаточными.

В то же время местные власти могут усиливать и интернет-цензуру, частично готовя общество к возможному призыву резервистов и пытаясь усложнить использование сети для наведения беспилотников.

Украинские удары, вероятно, заставляют Россию разворачивать больше ресурсов для защиты критически важной инфраструктуры в российском тылу, что может помешать России развертывать эти ресурсы, включая резервистов, на фронте в Украине в будущем,

– подытожили аналитики.

В России продолжают греметь взрывы: последние новости