"Крымский ветер" в телеграмме сообщает о пожаре на нефтебазе. Также есть информация, что горел порт.

Смотрите также В Европе ожидают завершения войны в Украине до 2030 года

Что известно о воздушном ударе по Крыму 18 апреля и возможные последствия?

Во временно оккупированном Крыму ночью 18 апреля прогремела серия взрывов. Работу российской противовоздушной обороны слышали в Саках, Каче, Евпатории, Николаевке, Новофедоровке, Бахчисарае. Громче всего было в Севастополе. Работали "Панцири", пулеметы, зенитная артиллерия.

По информации телеграм-сообщества Exilenova+, после атаки ударных БпЛА загорелся порт. Интенсивную стрельбу слышали еще и в районе Севастопольской ТЭЦ. Также появилась информация от местных пабликов, что горит нефтебаза на мысе Манганари.

Тем временем оккупационная администрация по привычной методичке заявляет, что падали только обломки, а десятки БпЛА сбили. Горят же, мол, просто остатки нефтепродуктов в каком-то резервуаре.

Над Севастополем – зарево пожара

Добавим, что после атаки ударных БпЛА загорелся нефтяной объект в Тихорецке Краснодарского края. К сожалению, видео или фото оттуда пока нет.

Где еще дроны наносили ущерб России?