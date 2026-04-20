Кадри, опубліковані у соцмережах, свідчать про пожежу. Її масштаби показує моніторинговий канал Exilenova+
В аеропортах Краснодара та Геленджика – запроваджені тимчасові обмеження на виліт та посадку літаків.
У Туапсе Краснодарського краю Росії вночі 20 квітня лунали вибухи. Під атакою, ймовірно, опинилися порт та нафтопереробний завод.
Кадри, опубліковані у соцмережах, свідчать про пожежу. Її масштаби показує моніторинговий канал Exilenova+
В аеропортах Краснодара та Геленджика – запроваджені тимчасові обмеження на виліт та посадку літаків.