Тепер удари по Росії можуть стати ще болючішими, адже будуть набагато точнішими. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, зауваживши, що є дві версії, як саме покращили українські дрони.

Як покращили українські дрони?

Великою небезпекою для українських міст стало те, що іранські "Шахеди" російського виробництва почали бити не лише по нерухомих, але й рухомих цілях. Для ударів ворог обрав саме цивільні об'єкти, серед них і потяги Укрзалізниці.

Для нас це був шок, цьому важко протидіяти і це серйозна загроза. Але і ми не відстаємо та вдосконалюємо свої дрони. Так, маневрування дрона FP-1 – вказує на одну з двох речей: або оператор здійснює управління дроном на великій відстані, чого раніше ми не вміли; або, тут я лише припускаю, це використання штучного інтелекту,

– зазначив Павло Лакійчук.

Раніше в українські дрони додавали координати цілі і дрон виходив на її стаціонарне ураження. Зараз ситуація змінилась. Дронам вдається майстерно ухилятися від ворожого вогню. Теоретично це справді може бути робота штучного інтелекту – з допомогою ШІ можна керувати одиничними або груповими засобами, додав експерт.

"Українські військові вже ділилися своїм досвідом використання штучного інтелекту із західними партнерами та колегами з Перської затоки. Принаймні у питанні протиповітряної оборони. Можливо, це тепер стосується й ударних дронів. У такому випадку росіянам буде непереливки", – наголосив Лакійчук.

Це відкриває нові можливості для ударів по Росії, яка останнім часом потерпає від влучних українських ударів.

Що відомо про використання ШІ на фронті?