Технологічна перевага стала критично важливою умовою війни, а Україна має бути швидшою за ворога на кожному етапі. У матеріалі 24 Каналу міністр оборони Михайло Федоров зазнащає, що штучний інтелект стане одним із головних драйверів технологічних рішень на полі бою.
Як саме ШІ вже допомагає українським військовим?
Федоров зазначив, що одним із ключових напрямів є автономне наведення дронів: після виявлення цілі безпілотник може самостійно завдати удару. Окремо він звернув увагу на дрони з оптичною навігацією, які здатні працювати без GPS і виконувати завдання навіть під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби.
Зверніть увагу! Ще один напрям застосування ШІ – комп’ютерний зір, який допомагає виявляти замасковану техніку та живу силу противника в умовах, де людині це зробити складно. Такі системи дають змогу підсвічувати загрози для пілотів і артилерії, а також зменшувати ризики для піхоти.
Федоров також повідомив про автономні вогневі точки – статичні турелі та наземні роботизовані платформи з елементами ШІ, які можуть самостійно утримувати позиції та визначати цілі. За його словами, такі рішення дозволяють стримувати противника з мінімальним залученням людей.
Окремо він згадав наземні роботизовані комплекси, які вже застосовуються на фронті для вогневої підтримки, а також для перехоплення і знищення повітряних цілей, зокрема дронів типу "Шахед". У стратегічному вимірі штучний інтелект інтегрується в систему "Дельта", де використовується для аналізу великих масивів даних, виявлення закономірностей і прогнозування дій противника.
Сьогодні технологічна перевага є критично важливою умовою у війні. Ми маємо бути швидшими за ворога на кожному етапі. ШІ дає нам дві фундаментальні переваги: миттєвий аналіз величезних масивів даних та ухвалення рішень у реальному часі,
– сказав Федоров.
За його словами, кінцева мета полягає в тому, щоб усі дрони на передовій були оснащені машинним зором і штучним інтелектом. Це, на думку посадовця, має зробити українську армію ще більш технологічною та ефективною на полі бою.
Які ще технології використовуються на війні?
Серед технологій, про які зазначив Федоров, – рій дронів.
Swarmer стала першою українською defence-tech компанією, що вийшла на біржу Nasdaq, залучивши 15 мільйонів доларів під час IPO, що стало важливим сигналом для західних інвесторів про потенціал українського військового техсектора.
Компанія розробляє платформу на основі штучного інтелекту для автоматизованого управління роями дронів, що дозволяє безпілотникам діяти узгоджено без постійного втручання оператора, підвищуючи ефективність в умовах РЕБ та інших викликів на полі бою.