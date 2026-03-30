17 березня 2026 року Міністерство оборони оголосило про запуск Defense AI Center "A1" – першого центру оборонних ШІ-компетенцій, який має прискорити впровадження штучного інтелекту у війну та перетворювати бойовий досвід на технологічні рішення. Пізніше стало відомо й про команду проєкту: це колишні очільники центру штучного інтелекту при Мінцифрі, Данило Цьвок та Дмитро Овчаренко.

У Міноборони заявляють, що "A1" працюватиме не як суто аналітична структура, а як майданчик для розробки, досліджень і прикладного впровадження ШІ – від аналізу бойових даних і прогнозування дій ворога до розвитку автономних систем та нових інструментів управління. Окремо в центрі наголошують на роботі з даними, симуляційними середовищами та прискоренні інноваційних циклів у суміжних оборонних галузях.

Раніше 24 Канал спілкувався з Данилом Цьвоком про ШІ у цивільній сфері, тепер він розповів нам про новий центр ШІ на війні – у першому ексклюзивному інтервʼю. Читайте детальніше про те, якими будуть повноваження та ресурси "А1", на які дані спиратиметься центр і як саме він планує взаємодіяти з українським та іноземним бізнесом.

Чим займатиметься центр "А1" і хто ним керуватиме?

17 березня 2026 року стало відомо про ще одну інновацію, яку запустив Михайло Федоров на посаді міністра оборони – він анонсував запуск Defense AI Center "A1".

Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші. Завдання центрів – постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки розвитку. У технологічній війні перемагає той, хто швидше проходить цикл інновацій,

– написав Федоров.

Перший такий центр – Defense AI Center "A1", який Міноборони реалізує за підтримки уряду Великої Британії.

До теми На полі бою, у школах та в Дії: як ШІ працюватиме для України у 2026 – прогнози та підсумки Мінцифри

Основними завданнями центру Федоров назвав такі:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій ворога;

розвиток автономних систем;

нові інструменти управління.

Центр допоможе швидше перетворювати бойовий досвід і дані з фронту на технологічні рішення та прискорювати впровадження інновацій у військах. AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни – від розвідки до управління. Наше завдання – створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі,

– пояснив міністр.

28 березня були названі імена керівників центру. CEO став Данило Цьвок, колишній Chief AI Officer Мінцифри та очільник WINWIN AI Center of Excellence, а CTO – Дмитро Овчаренко, колишній AI CTO Мінцифри та технічний директор WINWIN AI Center of Excellence.



Дмитро Овчаренко / Фото з соцмереж

Цьвок керував запуском ключових державних ШІ-проєктів: Дія.AI, національної LLM та стратегії розвитку ШІ до 2030 року. Паралельно працював над оборонними AI-рішеннями та розвивав партнерства з Big Tech-компаніями.

Від сьогодні – очолюю Defense AI Center "A1" при Міноборони. Зважене рішення… Попри цивільний трек долучалися і до безпеково-оборонних проэктів. Бо усі ми хочемо одного – перемоги та миру. Саме зараз в умовах війни прийняв для себе чітке рішення, що мій фокус буде саме впровадження AI-рішень в оборонній сфері! Штучний інтелект повинен стати нашою реальною перевагою на полі бою, а AI-driven армія – армією нового покоління. Саме над цим працюватимемо разом з Дмитром як лідери центру оборонних AI-інновацій "A1" при Міноборони: я як CEO, Дмитро – як CTO,

– написав Цьвок у дописі в Facebook.

Який обсяг повноважень і ресурсів матиме Defense AI Center "A1"?

24 Канал дізнався у Данила Цьвока про повноваження "А1" – мовиться про аналітичний центр, чи про структуру з власною розробкою, тестуванням і впровадженням рішень у війська.

Данило Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Defense AI Center of Excellence "A1" – центр оборонних AI-компетенцій при Міністерстві оборони України, створений для швидкого та ефективного впровадження штучного інтелекту у війну, оптимізації шляху від бойового досвіду до технологічного рішення і забезпечення практичної переваги над ворогом. Наше ключове завдання – це розробка і впровадження ШІ у defense-секторі для наближення перемоги. Йдеться про кілька напрямів. По-перше, це рішення для поля бою. По-друге, ШІ для внутрішніх потреб Міноборони та defence-екосистеми. По-третє, розвиток і впровадження ШІ та прискорення інноваційних циклів у суміжних індустріях, пов’язаних з оборонною сферою.

Дивіться також Бойові роботи на полі бою і рої дронів: експерт розвінчав міфи про штучний інтелект на війні

Детальніше Цьвок каже про фокус на таких напрямах:

аналіз бойових даних;

прогнозування та моделювання бойових дій;

розвиток автономних систем;

нові інструменти управління;

прискорення впровадження нових технологій у військах та військовій індустрії;

робота за симуляційними середовищами;

ШІ-інфраструктура.



Данило Цьвок / Фото Мінцифри

Данило Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Ми фокусуємося на трьох речах: власна розробка, дослідження та прикладне впровадження ШІ – у бойових умовах, внутрішніх процесах і R&D. Окремим завданням центру стане формування підходів до роботи з бойовими даними: їхньої якості, захисту, стандартизації та використання для навчання нових систем. Це дозволить перетворювати реальний досвід війни на рішення, які можна масштабувати.

Щодо ресурсів, на сьогодні центр підтримують партнери, зокрема уряд Великої Британії. Але "А1" відкриті до нових форматів співпраці, додає Цьвок. Центр планує системно розширювати партнерську мережу та нарощувати ресурсний потенціал – як на рівні урядів, так і через взаємодію з приватним сектором на міжнародному рівні.

Які джерела даних використовуватиме центр для аналізу та прогнозування?

Центр працюватиме з різними типами даних, які мають аналітичну цінність для задач оборони. Мовиться насамперед про відкриті дані, а також інші джерела, які можуть бути агреговані та підготовлені для використання в системах штучного інтелекту, каже Цьвок.

Важливо! Окремим напрямом є робота з різними типами відкритих і легітимних даних, що отримуються в процесі діяльності сектору оборони. Все у межах чинного законодавства України, відповідних процедур доступу та міжнародних зобовʼязань.

Дивіться також Коли ШІ можуть вимкнути: як Україна готується до найгіршого сценарію та яка стратегія в Мінцифри

Окреме питання – на чий досвід МО спирається при створенні центрів компетенцій?

Данило Цьвок CEO Defense AI Center "A1" В першу чергу на власний досвід, на досвід тих людей, які вже продемонстрували реальні результати в AI-індустрії в оборонному, державному та приватному секторах. Тобто це агрегація уже накопиченого в Україні досвіду. Ми бачимо, що країна зараз дуже швидко рухається в напрямку розвитку ШІ-експертизи загалом. Водночас важливо розуміти, що йдеться не лише про штучний інтелект як такий, а про його поєднання з глибокою доменною експертизою фахівців із сектору оборони.

Щодо міжнародного контексту – "А1" акцентує на підходах і рішеннях, які застосовують провідні технологічні компанії у сфері defense, каже Цьвок. Водночас ключове тут інше: один із найсильніших практичних досвідів у сфері оборони сьогодні формується саме в Україні. Адже Україна має найшвидший темп розвитку ШІ, штучний інтелект в Україні стрімко зростає. Поєднання цих двох факторів і створює основу для формування потужного центру експертизи.

Чи буде організована взаємодія центру з приватними компаніями – як українськими, так й іноземними?

Співробітництво з українським та іноземним бізнесом Цьвок називає одним із ключових фокусів.

Данило Цьвок CEO Defense AI Center "A1" Центр буде максимально відкритий до партнерств, спільної розробки та пілотування проєктів саме в Україні. Ми розуміємо, що через обставини війни Україна стала унікальним середовищем, де рішення можна дуже швидко перевіряти в реальних умовах. Водночас в Україні є сильна інженерна спільнота, яка дозволяє масштабувати такі рішення. Ми відкриті до кооперації як з українським приватним сектором, так і з міжнародними компаніями.

Цікаво! У Міноборони закликають надсилайте резюме та свої ідеї на ai@mod.gov.ua.

Ключова ж мета центру – об’єднання цих зусиль, щоб прискорити розвиток технологій, які допомагають зберегти мир у світі та перемогти у цій війні, фіналізує його перший очільник.