Подробиці розповіли в Силах безпілотних систем ЗСУ.

Що відомо про успішне перехоплення "Шахеда"?

Операцію виконали оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

Вони виконують бойові завдання в морській операційній зоні, й саме їм вдалося перехопити російський ударний "Шахед", запущеним із надводної платформи дроном-перехоплювачем.

Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей,

– наголосили в СБС ЗСУ.

Перше збиття "Шахеда" запущеним із надводної платформи дроном: дивіться відео

В СБС також зазначили, що використання морських платформ для запуску дронів-перехоплювачів суттєво підсилює боротьбу з повітряними загрозами та створює ще один рівень оборони українських міст.

До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, адже їхня ефективність збільшилась на 55% у березні, порівняно з лютим.

