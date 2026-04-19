Подробиці розповіли в Силах безпілотних систем ЗСУ.
Читайте також Розв'яжуть дуже серйозну проблему: авіаексперт назвав цінну для України якість Gripen
Що відомо про успішне перехоплення "Шахеда"?
Операцію виконали оператори дивізіону безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем.
Вони виконують бойові завдання в морській операційній зоні, й саме їм вдалося перехопити російський ударний "Шахед", запущеним із надводної платформи дроном-перехоплювачем.
Це новий рівень інтеграції морських і повітряних безпілотних спроможностей,
– наголосили в СБС ЗСУ.
Перше збиття "Шахеда" запущеним із надводної платформи дроном: дивіться відео
В СБС також зазначили, що використання морських платформ для запуску дронів-перехоплювачів суттєво підсилює боротьбу з повітряними загрозами та створює ще один рівень оборони українських міст.
До слова, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Україна збільшує кількість екіпажів дронів-перехоплювачів, адже їхня ефективність збільшилась на 55% у березні, порівняно з лютим.
Технології ШІ та приватна ППО: як діють сучасні методи ведення війни?
На Харківщині вперше зафіксували успішне збиття реактивного "Шахеда", який рухався зі швидкістю понад 400 кілометрів на годину – це стало новим етапом розвитку приватної ППО.
Приватна команда CARMINE SKY у коментарі для 24 Каналу повідомила, що працює лише чотири місяці, але вже демонструє високу результативність: їм вдається знищувати близько 85% ворожих дронів, зокрема "Шахедів", "Ланцетів" та навіть реактивних БпЛА.
Водночас штучний інтелект також уже активно застосовується на фронті – від самостійного наведення дронів до пошуку цілей і роботи наземних роботизованих систем.
Михайло Федоров підкреслює, що технологічна перевага стала ключовим фактором у війні, і Україна має діяти швидше за противника, а штучний інтелект відіграватиме в цьому одну з вирішальних ролей.