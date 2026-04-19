Подробности рассказали в Силах беспилотных систем ВСУ.
Что известно об успешном перехвате "Шахеда"?
Операцию выполнили операторы дивизиона беспилотных надводных комплексов в составе 412-й бригады Nemesis Сил беспилотных систем.
Они выполняют боевые задачи в морской операционной зоне, и именно им удалось перехватить российский ударный "Шахед", запущенным с надводной платформы дроном-перехватчиком.
Это новый уровень интеграции морских и воздушных беспилотных возможностей,
– отметили в СБС ВСУ.
Первое сбитие "Шахеда" запущенным с надводной платформы дроном: смотрите видео
В СБС также отметили, что использование морских платформ для запуска дронов-перехватчиков существенно усиливает борьбу с воздушными угрозами и создает еще один уровень обороны украинских городов.
К слову, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Украина увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, ведь их эффективность увеличилась на 55% в марте по сравнению с февралем.
Технологии ИИ и частное ПВО: как действуют современные методы ведения войны?
В Харьковской области впервые зафиксировали успешное сбивание реактивного "Шахеда", который двигался со скоростью более 400 километров в час – это стало новым этапом развития частной ПВО.
Частная команда CARMINE SKY в комментарии для 24 Канала сообщила, что работает всего четыре месяца, но уже демонстрирует высокую результативность: им удается уничтожать около 85% вражеских дронов, в частности "Шахедов", "Ланцетов" и даже реактивных БПЛА.
В то же время искусственный интеллект уже активно применяется на фронте – от самостоятельного наведения дронов до поиска целей и работы наземных роботизированных систем.
Михаил Федоров подчеркивает, что технологическое преимущество стало ключевым фактором в войне, и Украина должна действовать быстрее, чем противник, а искусственный интеллект будет играть в этом одну из решающих ролей.