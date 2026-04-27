Об этом 24 Каналу рассказал американский журналист и историк Дэвид Саттер, подчеркнув, что в России сейчас ощущается нехватка людей не только на поле боя, но и в гражданском секторе. Также, как считает адмирал НАТО Джузеппе Каво, россияне теряют около 35 тысяч человек в месяц, при этом за 10 лет афганской войны СССР потерял 20 тысяч военных.

Как мобилизация может повлиять на процессы внутри России?

Саттер отметил, что Кремль может пойти на определенные договоренности с Украиной на мирных переговорах, если ему придется проводить мобилизацию. Ее последствия будут очень болезненными для россиян.

"Проблема не только в вероятности внутреннего восстания в спецслужбах, армии или других структурах. Мобилизация станет ударом по российской экономике, тем более, что в России уже ощущается дефицит людей, в частности, в военном секторе", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что в России не хватает людей на заводах, учреждениях. А из-за больших потерь на фронте и нехватки живой силы в стране продолжается скрытая мобилизация. Если власть продолжит забирать на войну россиян, то экономике грозит коллапс. По его словам, "некому будет наполнять средствами бюджет России", соответственно, вероятность тотальной мобилизации в России невелика.

Если же власть мобилизует россиян, которые не захотят воевать, встанет вопрос, по словам журналиста, что ей с этим делать. Потому что придется этим мобилизованным платить так же как и солдатам-контрактникам. Если же Кремль отправит мобилизованных на фронт с минимальной подготовкой и не заплатив соответствующие средства, это приведет к еще большему количеству смертей. Тогда в стране останется еще меньше людей для экономики.

Тогда экономический коллапс в России может оказаться столь же значимым и решающим фактором для окончательной победы Украины, насколько таким мог бы стать коллапс российского фронта,

– подчеркнул Дэвид Саттер.

Историк напомнил, что Первая мировая война закончилась, потому что Германия была экономически истощена и не могла продолжать военные действия. В то же время мобилизация не является решением любой проблемы, с которой сталкивается Россия. А без мобилизации и также благодаря эффективному использованию дронов украинскими силами, у Москвы будет все меньше людей для наступлений. Поэтому Кремль не сможет достичь чего-то большего, чем то, чего уже достиг.

На сегодня, судя по всем признакам, ситуация складывается не в пользу россиян. Инициатива постепенно начинает переходить к Украине,

– считает он.

Поэтому европейцам, по мнению Саттера, чрезвычайно важно продолжать свою поддержку Украины и наращивать ее. Однако и Соединенные Штаты Америки наконец должны, по его словам, осознать всю позорность политики, которую они проводят с тех пор, когда к власти пришел Дональд Трампа, и в дальнейшем должны оказывать полную поддержку Киеву.

Историк добавил, что прогресс в мирных переговорах возможен, однако трудно предположить, в каком формате они будут проходить. Вероятно, что это не будут прямые переговоры между Зеленским и Путиным.

Путин теряет поддержку россиян: что происходит?

По данным опросов, рейтинги Владимира Путина внутри России стремительно падают. В течение недели уровень одобрения его деятельности снизился на 1,1% и составляет 65,6%. А уровень доверия к самому главе Кремля упал на 1% и достиг 71%.

В целом падение поддержки Путина наблюдается уже семь недель подряд. Причинами этого считаются блокировка соцсетей и ограничения работы мобильного интернета, а также рост цен в России и усталость россиян от войны.