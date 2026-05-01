Читайте также Россия требует нового перемирия: чего больше всего боится Путин и действительно ли дело в параде 9 мая

Почему представители Трампа не едут в Киев?

Несмотря на месяцы внутренних обсуждений возможного визита, который должен был бы стать первой поездкой Виткоффа и Кушнера в Украину, оба спецпредставителя Трампа уже неоднократно посещали Москву для встреч с Владимиром Путиным.

Они много раз обещали приехать в Киев, но до сих пор ни разу не выполнили своего обещания,

– отметил один из высокопоставленных чиновников, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания также подчеркнул раздражение Киева из-за дисбаланса в дипломатическом взаимодействии.

Это недовольство звучало и публично: Владимир Зеленский критиковал подход спецпредставителей Трампа, называя их поездки в Россию без визита в Украину проявлением неуважения.

Это неуважение – ездить в Москву и не приехать в Киев,

– заявлял он.

Предполагалось, что визит Виткоффа и Кушнера станет не только жестом доброй воли, но и толчком к возобновлению трехстороннего диалога между Украиной, Россией и США в момент, когда переговоры фактически зашли в тупик.

По данным источников, Уиткофф и Кушнер должны были сначала приехать в Киев, встретиться с Зеленским, а уже потом отправиться в Москву на переговоры с Путиным.

Однако пока визит осложняют несколько факторов.

В частности, оба спецпредставителя глубоко вовлечены в переговоры между США и Ираном, которые доминируют во внешнеполитической повестке дня Вашингтона. Как отметил один из чиновников, Украина больше не является главным фокусом дипломатии США.

Дополнительным препятствием является логистика, ведь сейчас добраться до Киева можно только по железной дороге.

У них есть своя проблема с необходимостью ездить поездом. Виткоффу трудно,

– отметил один из источников.

Впрочем, главная причина задержки – отсутствие прогресса в переговорах и риск того, что визит лишь подчеркнет этот тупик.

Ключевым камнем преткновения до сих пор остается вопрос территорий. Россия продолжает настаивать на выводе украинских войск с подконтрольных частей Донбасса как предпосылке любого соглашения. В то же время Киев это отвергает и отмечает, что основой для перемирия может быть только заморозка нынешней линии фронта.

Интересно! Американский журналист и историк Дэвид Саттер рассказал 24 Каналу, что в России сейчас ощущается нехватка людей не только на поле боя, но и в гражданском секторе. Поэтому, по его словам, Кремль может пойти на определенные договоренности с Украиной на мирных переговорах, чтобы не проводить мобилизацию – ее последствия будут очень болезненными для россиян.

Американский чиновник подтвердил, что поездка Виткоффа и Кушнера все еще обсуждается, но "пока не подтверждена".

Как отмечают в Kyiv Independent, несмотря на паузу в контактах на высшем уровне, Киев и Вашингтон продолжают поддерживать связь через различные каналы. Украинская сторона также работает над поиском новых форматов сотрудничества с США, чтобы активизировать взаимодействие.

Отсутствие прогресса признают и в Европе

Недавно высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в переговорном процессе по Украине "ничего не происходит" и сейчас ситуация зашла в тупик.

По ее словам, также пока не наблюдается усиления давления на Россию. Она подчеркнула, что Европейский Союз ожидал бы более жестких мер воздействия на Москву, учитывая ее действия и участие в поддержке других конфликтов – в частности войны с Ираном.

Известно также, что на днях министры иностранных дел стран Евросоюза также проведут заседание на Кипре, на котором обсудят требования к России по завершению войны против Украины.