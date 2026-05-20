Про це повідомляє російське інформаційне агентство Интерфакс.

Що заявили Китай та Росія?

У середу, 20 травня, в Китаї розпочалися переговори російського диктатора Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Згодом стало відомо, що Пекін і Москва підписали понад 20 документів.

Сторони переконані в необхідності повного усунення першопричин української кризи на основі дотримання принципів Статуту ООН у всій їхній повноті, сукупності та взаємозв'язку з метою забезпечення взаємної безпеки та формування основ сталого світу,

– йдеться у заяві Путіна та Сі.

Сторони також заявили, що нібито "підтримують усі зусилля", що сприяють встановленню довгострокового і стійкого миру, а також виступають за продовження пошуку рішення шляхом діалогу та переговорів.

Російська сторона позитивно оцінює об'єктивну та неупереджену позицію Китайської Сторони щодо проблематики ситуації в Україні та вітає прагнення Китаю відігравати конструктивну роль у врегулюванні української кризи політико-дипломатичним шляхом,

– додають автори.

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков також заявив, що Путін і Сі Цзіньпін ще окремо обговорять війну в Україні – розмова має пройти в "атмосфері довіри, за чашкою чаю".

Він підкреслив, що Китай нині відіграє одну з центральних ролей у світовій політиці, тому Пекін цікавлять практично всі глобальні конфлікти та кризові точки.

Цікаво! Експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська у розмові з 24 Каналом висловила думку, що рішення Путіна відвідати Пекін одразу після зустрічі Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном свідчить про певні маневри російської сторони. За її словами, у такий спосіб очільник Кремля хоче дізнатися, про що домовилися США та Китай, та чи не є Росія у "меню" цих домовленостей. Окрім цього, Кремль прагне координувати свою політику із КНР, зокрема щодо Ірану.

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков відзначився дещо іншою заявою. У коментарі пропагандистському виданню ТАСС він зазначив, що Росія буде продовжувати так звану "сво" до "перемоги". Що саме в Кремлі вважають "перемогою" – поки загадка.

Що Сі каже про війну в Україні?

Як повідомило видання Financial Times, Сі Цзіньпін під час зустрічі з Дональдом Трампом сказав, що Володимир Путін може пошкодувати про те, що здійснив повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, як підкреслюють автори, висловлювання лідера Китаю щодо Кремля були різкішими, ніж зазвичай.

Варто зазначити, що це відбувається на тлі ефективних ударів українських безпілотників по російських військах та критично важливих об'єктах глибоко в тилу.

Зокрема, в ніч проти 17 травня Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на Москву та область. Під ударом опинився зокрема Московський НПЗ – один з найбільш захищених об’єктів у регіоні. Завод також входить до десятки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та забезпечує близько 40% потреб Московського регіону.