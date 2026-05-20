Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.

Что заявили Китай и Россия?

В среду, 20 мая, в Китае начались переговоры российского диктатора Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.

Впоследствии стало известно, что Пекин и Москва подписали более 20 документов.

Стороны убеждены в необходимости полного устранения первопричин украинского кризиса на основе соблюдения принципов Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи с целью обеспечения взаимной безопасности и формирования основ устойчивого мира,

– говорится в заявлении Путина и Си.

Стороны также заявили, что якобы "поддерживают все усилия", способствующие установлению долгосрочного и устойчивого мира, а также выступают за продолжение поиска решения путем диалога и переговоров.

Российская сторона положительно оценивает объективную и беспристрастную позицию Китайской Стороны по проблематике ситуации в Украине и приветствует стремление Китая играть конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическим путем,

– добавляют авторы.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков также заявил, что Путин и Си Цзиньпин еще отдельно обсудят войну в Украине – разговор должен пройти в "атмосфере доверия, за чашкой чая".

Он подчеркнул, что Китай сейчас играет одну из центральных ролей в мировой политике, поэтому Пекин интересуют практически все глобальные конфликты и кризисные точки.

Интересно! Эксперт по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская в разговоре с 24 Каналом высказала мнение, что решение Путина посетить Пекин сразу после встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином свидетельствует об определенных маневрах российской стороны. По ее словам, таким образом глава Кремля хочет узнать, о чем договорились США и Китай, и не является ли Россия в "меню" этих договоренностей. Кроме этого, Кремль стремится координировать свою политику с КНР, в частности по Ирану.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отличился несколько иным заявлением. В комментарии пропагандистскому изданию ТАСС он отметил, что Россия будет продолжать так называемую "сво" до "победы". Что именно в Кремле считают "победой" – пока загадка.

Что Си говорит о войне в Украине?

Как сообщило издание Financial Times, Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом сказал, что Владимир Путин может пожалеть о том, что совершил полномасштабное вторжение в Украину.

В частности, как подчеркивают авторы, высказывания лидера Китая в отношении Кремля были более резкими, чем обычно.

Стоит отметить, что это происходит на фоне эффективных ударов украинских беспилотников по российским войскам и критически важным объектам глубоко в тылу.

В частности, в ночь на 17 мая Силы обороны осуществили масштабную атаку на Москву и область. Под ударом оказался в частности Московский НПЗ – один из самых защищенных объектов в регионе. Завод также входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает около 40% потребностей Московского региона.