Такое мнение высказала в разговоре с 24 Каналом эксперт по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская, отметив цель поспешного визита главы Кремля в Китай. По ее мнению, Путин приезжает в КНР через несколько дней после визита Трампа, чтобы попытаться узнать, о чем договорились США и Китай, и не является ли Россия в "меню" этих договоренностей.

О чем могут договориться Китай и Россия?

Плаксиенко-Бутырская отметила, что многие эксперты обращают внимание на попытку Трампа и Си Цзиньпина выстраивать "большую двойку", учитывая вес и амбиции США и Китая. Это попытка создать фрагментную рамку для построения нового миропорядка в условиях, когда Соединенные Штаты теряют глобальное влияние и собственную роль мирового гегемона.

Стоит знать. Как сообщило издание Financial Times, Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом сказал, что Владимир Путин может пожалеть о том, что совершил полномасштабное вторжение в Украину. В целом высказывания лидера Китая в отношении Кремля были более резкими, чем обычно. В издании подчеркнули, что слова Си Цзиньпина могут быть реакцией на фоне эффективных ударов украинских сил по территории России. В то же время в МИД Китая опровергли информацию, которую обнародовали СМИ, назвав ее "сплошной выдумкой".

"Россия пристально следит за тем, насколько глубоко выстроены договоренности между Пекином и Вашингтоном и что будет звучать вне этого. Также Кремль стремится координировать свою политику с КНР, в частности по Ирану. Ведь Путин и Си Цзиньпин вместе ведут определенную антиамериканскую политику, поддерживая Тегеран", – объяснила эксперт.

Почему Путин спешит в Китай после визита туда Трампа: смотрите видео

Какими будут договоренности между Россией и Китаем, будет понятно из того, как будет вести себя Путин после встречи с Си Цзиньпином. Будет ли это, по ее словам, очередной эскалацией и усилением давления, или он будет более сговорчивым для того, чтобы сесть за стол переговоров и вести предметный разговор о мире.

"Однако мои личные наблюдения за встречами Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались регулярно в течение более четырех лет войны, указывали на одно. Кремль всегда повышал уровень эскалации. В то же время со стороны Китая не происходило давления на Путина и поддержки мирного процесса. Наоборот, росла помощь России со стороны китайской стороны по наращиванию поставок товаров двойного назначения, закупки энергоресурсов, дипломатической поддержки. И все это не способствовало окончанию войны", – отметила Наталья Плаксиенко-Бутырская.

Поэтому о том, пришли ли Соединенные Штаты Америки и Китай к согласию по развязыванию войны в Украине и был ли их разговор предметным или в контексте обсуждения общих глобальных вопросов, узнаем, по словам эксперта, позже.

Как Китай демонстрирует силу на фоне ослабления позиций США?

В издании Le Monde подробно проанализировали визит Дональда Трампа в Китай и сделали вывод, что Пекин пытался продемонстрировать американскому президенту, что КНР и США – равные страны. Си Цзиньпину даже удалось достичь "символического преимущества", ведь Трамп похвалил его. Также глава Китая показал себя как "воплощение стабильности" на фоне беспорядка, который совершил Трамп, в частности на Ближнем Востоке.

Также Си Цзиньпин не отступил от своей позиции в отношении Тайваня, который продолжает считать неотъемлемой составляющей Китая. Однако Трамп не выступил против независимости Тайваня, как этого хотелось бы Пекину.

В то же время обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман отметил, что Соединенные Штаты теряют свою роль "мирового полицейского" и супердержавы, гарантировавшей безопасность в мире. При этом Китай сегодня занимает доминирующую позицию на мировом рынке во многих сферах и имеет лидерство в "отраслях будущего".

Пекин использует эти достижения, чтобы выглядеть более стабильной альтернативой для мира, чем США, которые ведут себя в последнее время довольно жестко.

Путин 19 мая прибудет в Китай: что известно?

Глава Кремля проведет встречу с Си Цзиньпином, и по официальной информации, они проведут переговоры по двусторонним отношениям и перспективам сотрудничества.

Как отметили в Bloomberg, Путин также в очередной раз поднимет вопрос строительства газопровода "Сила Сибири-2". В Кремле предполагают, что из-за конфликта на Ближнем Востоке, который привел к нестабильности на мировых рынках, Пекин наконец согласится на российский проект.

Аналитики отмечают, что согласование "Силы Сибири-2" будет зависеть от личной позиции Си Цзиньпина, однако пока перспектива реализации этого проекта не является быстрой.