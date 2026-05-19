О чем будет договариваться Путин?

По словам источников, в российском правительстве надеются, что нестабильность на мировых рынках из-за войны в Иране сделает Пекин более сговорчивым в переговорах о цене на газ, который будет поставляться по этому трубопроводу, пишет Bloomberg.

В России говорят, что китайские чиновники якобы уже выразили заинтересованность, чтобы ускорить переговоры по реализации "Силы Сибири-2". Хотя один из российских чиновников признался, что пока ощутимого прогресса не наблюдается.

Впрочем, советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заверил журналистов, что проект газопровода есть в повестке дня встречи Путина и Си, и они настроены серьезно его обсуждать.

Считаю, что эта тема будет очень подробно обсуждена между лидерами,

– отметил Ушаков.

Однако аналитики отмечают, что продвижение любого соглашения между Россией и Китаем значительно зависит именно от позиции Си Цзиньпина, а пока признаков быстрого прорыва пока немного.

Почему Китай не спешит с газопроводом?

Россия и Китай подписали меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2" еще в сентябре 2025 года. Однако пока проект буксует.

Дело в том, что Китай не устраивают цены на газ, который будет идти по этому трубопроводу.

Как пояснил в комментарии 24 Каналу директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович, Китай хочет зафиксировать цены на уровне внутрироссийской стоимости. Зато Россия стремится установить цену на основе условий, существующих для другого газового проекта – "Силы Сибири-1". То есть речь идет о цене, которая вдвое выше той, которую хочет Китай.

Также непонятно, кто будет финансировать проект. Ведь у "Газпрома" средств нет на такое масштабное строительство, которое может обойтись минимум в 20 миллиардов долларов.

Сейчас сложно поверить в то, что этот проект может быть реализован и запущен до 2030 года, хоть в этом почему-то пытаются убедить всех российских граждан. Однако понимаем, что Китай и Россия должны были хотя бы что-то подписать, чтобы показать экономическое сближение,

– отметил Ницович.

Хотя, по данным издания, "Газпром" все же сделал Китаю выгодное предложение по стоимости газа для "Сила Сибири-2". Но китайская сторона пока не спешит активно продвигать этот проект.

Как может повлиять война в Иране?

Впрочем, война на Ближнем Востоке может изменить ситуацию. В марте, после начала конфликта вокруг Ирана, Китай заявлял о намерении продвинуть реализацию российского газового маршрута в рамках своего нового пятилетнего плана.

В конце апреля глава Газпрома Алексей Миллер и глава China National Petroleum Corporation Дай Хоуллян встретились в Пекине и обсудили, как тогда говорилось, "развитие стратегического партнерства".

Конфликт вокруг Ирана укрепляет отношения России и Китая, усиливая роль России как ключевого поставщика сырья. Ожидается, что предстоящий визит Путина отразит эту новую геополитическую реальность через усиление интереса Китая к российской логистике и энергетическому сотрудничеству,

– считает эксперт Высшей школы экономики в Москве Василий Кашин.

Москва также якобы видит больший интерес Китая к расширению транспортных маршрутов через свою территорию, в частности сухопутных коридоров и Северного морского пути в Арктике.

Заметьте! России крайне важно усилить газовое сотрудничество с Китаем. После начала полномасштабной войны против Украины она почти полностью потеряла европейский рынок газа, поэтому резко нарастила экспорт в Азию. Аналитики ожидают, что в течение нескольких лет Москва будет продавать газ Китаю примерно на треть дешевле, чем раньше Европе.

Что известно о проекте "Сила Сибири-2"?

Проект газопровода "Сила Сибири-2" Россия и Китай продвигают уже несколько лет. Еще раньше "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали меморандум, который предусматривает строительство новой магистрали для поставок российского газа в Китай.

Маршрут будущего газопровода должен пройти через территорию Монголии. Ожидается, что им ежегодно будут транспортировать до 50 миллиардов кубометров газа из российского Ямала. Согласно планам, новое соглашение рассчитано на долгосрочное сотрудничество – поставки должны длиться 30 лет.

Впрочем, даже в случае запуска поставок после 2031 года газопровод вряд ли выйдет на полную мощность раньше 2034 – 2035 годов. Кроме того, несмотря на длительные переговоры, Москва и Пекин до сих пор не согласовали ключевые условия проекта. Речь идет прежде всего о стоимости газа, финансовых обязательствах сторон и конкретных сроках старта поставок.