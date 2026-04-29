Какое соглашение подписала Хорватия?

Соглашение о новом газопроводе Босния подписала с соседней Хорватией во время саммита в городе Дубровник, пишет Al Jazeera.

Свои подписи на документе поставили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и его боснийский коллега Боряна Кристо. Последняя назвала соглашение "важным шагом вперед".

Премьер Боснии отметила, что договоренности между странами позволят не только диверсифицировать поставки топлива, но и усилить энергетическую безопасность страны.

К тому же отказ от газа России необходима Боснии, чтобы вступить в ЕС. Дело в том, что страна сейчас находится в процессе обретения членства Евросоюза, поэтому обязана выполнять все требования к членам блока.

А ЕС, напомним, в конце января этого года принял окончательное решение об отказе от российского газа до конца 2027 года, пишет Reuters.

Эта политика делает юридически обязательным обещание ЕС прекратить зависимость от своего бывшего основного поставщика газа, спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году,

– отметили специалисты.

Первый пункт по плану ЕС по отказа от газа России, кстати, уже начал действовать. С 25 апреля Евросоюз запретил закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам.

Заметьте! Эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии для 24 Канала рассказал, что для России ожидаются немалые потери, если Европа полностью откажется от российского газа. Но Москва, вероятно, переориентируется на китайский рынок, хоть это займет не год, и не два.

Почему в ЕС недовольны решением Сербии?

Однако в Брюсселе не удовлетворены новым соглашением Сербии., хотя и пытается отказаться от российского газа накануне вступления в силу запрета ЕС.

Более того, ЕС предупредил страну, что она может поставить под угрозу:

процесс вступления страны в блок;

да более 1 миллиарда долларов помощи для страны.

А все потому, что Брюссель сомневается в прозрачности проекта газопровода.

Проект предполагает, что Босния подключится к СПГ-терминалу Хорватии на острове Крк. А сам газопровод интегрируется непосредственно в энергосистему ЕС. В итоге страна сможет получать американский газ вместо российского.

Однако компания будет заниматься американской компанией AAFS Infrastructure and Energy. А она связана с людьми американского президента Дональда Трампа. Ее возглавляют:

юрист Джесси Бинналл, который раньше работал на Трампе;

и брат бывшего советника Трампа Джозеф Флинн.

В ЕС сомневаются, что компания прозрачно выиграла право возглавить энергетический проект в Боснии. Хотя раньше назначения американской компании проголосовал боснийский парламент.

Это решение создает опасный прецедент и может серьезно взорвать общественный интерес., поскольку лишает другие компании возможности участвовать в тендере,

– предупредила организация Transparency International.

Важно! Посол ЕС в Боснии Луиджи Сореко напомнил, что страна должна придерживаться обязательств при вступлении в блок, принимая законодательство в энергетическом секторе. В частности, любые изменения должны подавать Брюсселю на рассмотрение.

Как США вытесняют Россию из Боснии?

Пока Босния полностью зависит от России в вопросах снабжение газа. Однако новый американский газопровод создаст альтернативу "Турецкому потоку", который снабжает как раз российский газ.

В то же время новый газопровод лишит российский "Газпром" монополии в регионе и очередной доли стабильного европейского рынка.

Стоимость проекта США в Боснии оценивают примерно в 1, 5 миллиардов долларов. Он также предполагает строительство газовых электростанций, призванных сократить производство электроэнергии из угля.