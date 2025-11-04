Европейский союз продолжает уменьшать зависимость от российских энергоресурсов и делает очередной шаг к полной энергетической независимости. Недавно страны ЕС согласовали общую позицию относительно поэтапного запрета импорта российского газа.

Такое решение согласуется со стратегией RePowerEU, которая предусматривает полный отказ от российского ископаемого топлива до 2028 года. На первом этапе запрет будет касаться краткосрочных контрактов, а впоследствии - и долгосрочных соглашений.

Впрочем, даже несмотря на санкции, российский газ все еще составляет около 13% импорта ЕС в 2025 году, что приносит Москве более 15 миллиардов евро ежегодно. Поэтому вопрос полного запрета до сих пор остается открытым.

24 Канал узнал, насколько серьезно запрет на российский газ в ЕС может ударить по российской экономике, готова ли к этому Европа и как Россия может обойти санкции.

Повлияет ли на Россию полный запрет на газ от Европы?

Эксперт по энергетике Оксана Ищук для 24 Канала рассказала, что с утверждением 19 пакета санкций его энергетическая часть предусматривает запрет импорта российского СПГ через следующие 6 месяцев для краткосрочных контрактов, а с 1 января 2028 года – для долгосрочных контрактов.

Ищук добавляет, что на спотовых рынках ЕС через краткосрочные контракты продается около трети поставок российского сжиженного газа, остальные, где-то 70% – это поставки СПГ по долгосрочным контрактам, в частности с терминала Ямал-СПГ ПАО "Новатэк".

Оксана Ищук Исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия XXI" Важной особенностью данного пакета санкций является переходный период, который дается умышленно агрессору для адаптации и настройки обходных механизмов. Для примера, с высокой долей вероятности можно предположить, что россияне будут пытаться создать сеть трейдинговых компаний в других странах.

Речь идет, в том числе и о Турции, которая будет скупать российский газ и перепродавать под видом газа других производителей, или газа собственной добычи, даже несмотря на попытки ЕС ввести вместе с запретом требование о подтверждении страны производства.

Данное решение может привести к следующим последствиям: де-юре – полный отказ от российского газа, а де-факто – переход российского газа в "теневой сегмент",

– добавляет эксперт.

Оксана отмечает, что это сделает логистическую цепь поставок российского газа на европейский рынок сложнее и уменьшит поступления от продажи газа в российский бюджет.

Также полный отказ от российского газа в перспективе 2027 года может стать толчком для завершения переговоров по "Силе Сибири-2" для поставок газа в Китай, ведь сделает Россию более сговорчивой в переговорах с Китаем по поводу формулы ценообразования на газ.

Напоминаем! Формула ценообразования на газ так и не была согласована в начале сентября этого года в подписанном меморандуме о намерениях во время визита Путина в Пекин.

В то же время как напоминает для 24 Канала экономист Олег Гетман, основной огромный поток трубопроводного газа был остановлен еще в 2021 – 2022 годах в Европу. Но здесь речь не идет о СПГ.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Это были огромные цифры, они измерялись сотнями миллиардов долларов. На фоне другого огромного оттока доходов России, которое произошло из-за нефти (когда на 20 – 30% упали поступления от нее), даже 20 миллиардов долларов будет ощутимо для России, потому что больше некуда перепродавать энергоресурсы.

Поэтому для Москвы любое сокращение доходов будет ощутимым сейчас. Кроме того, Россия уже загрузила Китай и другие азиатские страны своими энергоресурсами.

Россия потеряла почти 50 миллиардов поступлений по нефти, у них теперь каждый доллар учтен. Соответственно, все, что они теряют, увеличивает и так огромный дефицит федерального бюджета. В этом году он уже превысил 5 триллионов рублей,

– добавляет Гетман.

Большую ли долю занимает газ в экономике России?

Эксперт по энергетике Юрий Корольчук также говорит для 24 Канала, что за последние годы Россия перестала поставлять Европе где-то до 100 миллиардов кубометров газа ежегодно. Это тот объем, который перекачивали через "Северный поток", через Польшу, Беларусь и Украину.

Юрий Корольчук Соучредитель Института энергетических стратегий Если Европа полностью откажется от российского газа, то, конечно, для России ожидаются потери.

Но эксперт Корольчук добавляет, что газ в экспортной структуре России не занимает определяющую роль в противовес нефти и нефтепродуктам.

Я бы не сказал, что доходы с газа являются ключевым фактором российской экономики. Кроме того, Россия переориентируется на китайский рынок, хотя это займет не год, и не два,

– отмечает эксперт.

Таким образом россияне могут недозаработать, но они точно не потеряют полностью свой доход,

Обратите внимание! Как отметила эксперт Оксана Ищук, любые санкции против российского газа будут иметь смысл, только если будет введен полный запрет импорта российского газа включая СПГ.

Какие текущие объемы и маршруты российского газа?

Как передает Гетман, Россия до сих пор получает средства от того, что Евросоюз покупает энергоресурсы:

Общая сумма, по состоянию на сентябрь этого года, от продажи нефти и газа, которую страны Евросоюза продолжают платить России, составляет ориентировочно 1 миллиард евро ежемесячно.

За первое полугодие 2025 года, то есть с января по июнь этого года, ЕС закупил у России сжиженного природного газа (СПГ) на сумму около 4,5 миллиарда евро, по данным Евростата, говорит Гетман.

По трубопроводному газу, то за январь – июль 2025 года страны ЕС заплатили России 3,2 миллиарда евро.

В то же время если говорить о доходах, которые получает Россия от экспорта ископаемого топлива, то в сентябре они снизились на 4% по сравнению с предыдущим месяцем – до 546 миллиона евро в день, отмечают в CREA. Это самый низкий показатель со времен полномасштабного вторжения в Украину.



Динамика спада доходов России с 2022 по 2025 годы / Инфографика CREA

Корольчук заявляет, что пока единственный маршрут, обеспечивающий экспорт российского газа в Европу, – через "Турецкий поток". Речь идет о примерно 15 миллиардах кубометров газа, что не является большим объемом на сегодня.

А вот сжиженный газ (СПГ) россияне наращивают независимо от войны. В общем, где-то до 25 миллиардов кубометров в год.

Вероятнее всего, что тот же СПГ россияне после принятия запрета будут продавать с существенной скидкой,

– говорит Корольчук.

Напоминаем, что по данным Института KSE, экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году. Это абсолютный рекорд за 27 лет.

В то же время как пишет The Guardian, сейчас ЕС до сих пор лидирует по импорту как СПГ, так и трубопроводного газа. Согласно данным CREA, ЕС купил половину общего объема экспорта СПГ из России, а дальше следуют Китай (22%) и Япония (18%).

Кроме того, ЕС также стал крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа.



Сколько Россия заработала на продаже нефти, газа и нефтепродуктов / Инфографика KSE

Готова ли Европа отказаться полностью от российского газа?

Как объясняет Гетман, Европа имеет огромные возможности для диверсификации газа. Даже тот же американский СПГ может в принципе полностью удовлетворить потребности Европы.

Вопрос только в том, что в отдельных странах есть бессрочные контракты по поставкам российского газа. Поэтому это, по сути, политическое решение. Но если брать чисто экономику, то все объемы сжиженного газа можно заменить американскими поставками и со стран Ближнего Востока без проблем,

– добавляет господин Олег.

Оксана Ищук также отмечает, что Европа абсолютно готова к такому развитию событий. И эксперт называет несколько опций замены:

Первая опция – американский СПГ

Сейчас 54% экспорта СПГ из США идет в Европу. Соединенные Штаты имеют потенциал для наращивания добычи и расширения экспортной инфраструктуры, о чем, собственно, заявлял министр энергетики США Крис Райт в сентябре этого года во время визита в Брюссель, говорит Оксана.

Вторая опция – катарский газ

Дело в том, что Катар является вторым после США производителем СПГ в мире. Со второй половины 2026 года производственные мощности катарского месторождения North Field East должны быть увеличены с текущих 77 миллиона тонн в год до 110 миллиона тонн в год, что приведет к появлению новых объемов на мировом рынке.

Третья опция – наращивание экспорта из Азербайджана

Как объясняет эксперт Ищук, для этого нужны инвестиции в расширение инфраструктуры и время на строительство.

В то же время Оксана добавляет, что исключение о запрете на российский газ не имеет смысла вводить ни для одной из стран. Например, по нефти такие исключения ввели для Венгрии, Словакии, Чехии. Среди причин, почему было принято такое решение – инфраструктурные ограничения и отсутствие выхода этих стран к морю.

Однако даже несмотря на упорное нежелание Венгрии и Словакии переориентироваться на нефть из Средиземного моря из Хорватии через порт Омишаль, они имеют для этого все возможности,

– говорит Оксана Ищук.

Что касается газа, то наибольшее влияние полного запрета российского сжиженного газа почувствуют Франция, Бельгия, Испания, ведь эти страны являются крупнейшими покупателями российского СПГ в ЕС.

Какие трудности могут возникнуть в Европе?

Совсем противоположное мнение относительно последствий для Европы относительно полного отказа от российского газа высказал Юрий Корольчук.

Он объясняет, что отказаться от газа не так просто, как кажется. Например, население говорит: "мы отказываемся от российского газа", но альтернатив нет никаких.

План Европы заключается в том, что они просто сейчас сокращают потребление российского газа,

– говорит эксперт.

Кроме того, Корольчук называет решение о полном запрете газа больше политическим. На сегодня Евросоюз "дожимает" своих членов, Венгрию и Словакию, прекратить покупать российский газ, хотя эти страны не потребляют много, а иногда вообще перепродают его.

Что будет с нефтью?

По поводу нефти, для россиян абсолютное большинство поставок уже запрещена, резюмирует Олег Гетман.

Почти все объемы российской нефти потребляют такие страны: Китай, Индия (70 – 80% всей нефти), немного Турция, Сирия и Сингапур. На фоне этого 2 европейские страны, которые продолжают покупать российскую нефть, не делают погоды,

– говорит экономист.

Также он добавляет, что крупнейший производитель и экспортер нефти на сегодня – это США, второе место принадлежит Саудовской Аравии. Поэтому эти страны могут заменить все поставки России.

Впрочем, до сих пор несколько европейских стран держатся за свои контракты и все еще надеются, что Россия будет давать какие-то особые выгоды за это,

– добавляет Гетман.

Корольчук зато говорит, что у всех раньше была эйфория относительно введенных санкций против России, в том числе и на энергетический сектор. Но на самом деле Россия до сих пор остается крупным игроком на рынке.

Не только запасы нефти, но и ее добыча, имеет немалые объемы. Россия с Саудовской Аравией имеет почти соизмеримые показатели. И хотя сейчас Россия потеряла европейский рынок, этот "пробел" заполнила Индия, которая практически покупает по 3 миллиона баррелей ежедневно,

– отмечает Юрий Корольчук.

Таким образом эксперт добавляет, что в определенной части дохода полный запрет не только на газ, но и на нефть все же будет иметь влияние, но чтобы капитально – нет.