Сколько Европа и другие страны потратили на российский газ?

ЕС лидирует по импорту как СПГ, так и трубопроводного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Согласно данным Crea, ЕС купил половину общего объема экспорта СПГ из России, далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).

В общем ЕС экспортировал газа на 42 миллиарда евро. За ним следуют:

Китай – 28 миллиардов евро;

Турция – 20 миллиардов евро;

Япония – 7 миллиардов евро;

Южная Корея – 2 миллиарда евро.

Какие страны ЕС покупают больше всего газа у России?

Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в прошлом месяце, купив российского ископаемого топлива на сумму 393 миллионов евро и 207 миллионов евро соответственно.

Франция была третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав российское ископаемое топливо на сумму 153 миллионов евро, все в форме СПГ, часть которого впоследствии была поставлена в Германию.

Бельгия была четвертым крупнейшим импортером, импортировав российский СПГ на сумму 92 миллионов евро, тогда как Нидерланды купили СПГ на сумму 62 миллиона евро.

Кто может поставлять газ в Европу вместо России?

США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после того, как война в Украине привела к прекращению импорта российского газа по трубопроводам и замедлению морских поставок газа. Об этом Крис Райт заявил в эфире Fox News, информирует 24 Канал.

В общем Штаты готовы полностью заместить поставки российского газа и нефти в Европу, если блок на это решится.

Америка сегодня готова заместить весь российский газ, который поступает в Европу, а также все российские продукты переработки нефти... У нас есть возможности. Мы готовы удовлетворить их потребности,

– заявил глава Минэнергетики США.

Трамп может ожидать увеличения экспорта газа из США в Европу после того, как ЕС на прошлой неделе согласился постепенно отказаться от всего импорта российского газа, включая СПГ, до начала 2027 года.

Что известно о закупках газа в России?