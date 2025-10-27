Сколько Европа и другие страны потратили на российский газ?
ЕС лидирует по импорту как СПГ, так и трубопроводного газа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также США ожидают от трех стран отказа от энергоносителей России: какой план действий
Согласно данным Crea, ЕС купил половину общего объема экспорта СПГ из России, далее следуют Китай (22%) и Япония (18%). Блок также является крупнейшим покупателем трубопроводного газа, покупая 35% российского трубопроводного газа, далее следуют Китай (30%) и Турция (29%).
В общем ЕС экспортировал газа на 42 миллиарда евро. За ним следуют:
- Китай – 28 миллиардов евро;
- Турция – 20 миллиардов евро;
- Япония – 7 миллиардов евро;
- Южная Корея – 2 миллиарда евро.
Какие страны ЕС покупают больше всего газа у России?
Венгрия и Словакия были крупнейшими импортерами российского газа в ЕС в прошлом месяце, купив российского ископаемого топлива на сумму 393 миллионов евро и 207 миллионов евро соответственно.
Франция была третьим крупнейшим покупателем российского газа в ЕС в прошлом году, импортировав российское ископаемое топливо на сумму 153 миллионов евро, все в форме СПГ, часть которого впоследствии была поставлена в Германию.
Бельгия была четвертым крупнейшим импортером, импортировав российский СПГ на сумму 92 миллионов евро, тогда как Нидерланды купили СПГ на сумму 62 миллиона евро.
Кто может поставлять газ в Европу вместо России?
США стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу после того, как война в Украине привела к прекращению импорта российского газа по трубопроводам и замедлению морских поставок газа. Об этом Крис Райт заявил в эфире Fox News, информирует 24 Канал.
В общем Штаты готовы полностью заместить поставки российского газа и нефти в Европу, если блок на это решится.
Америка сегодня готова заместить весь российский газ, который поступает в Европу, а также все российские продукты переработки нефти... У нас есть возможности. Мы готовы удовлетворить их потребности,
– заявил глава Минэнергетики США.
Трамп может ожидать увеличения экспорта газа из США в Европу после того, как ЕС на прошлой неделе согласился постепенно отказаться от всего импорта российского газа, включая СПГ, до начала 2027 года.
Что известно о закупках газа в России?
Четыре страны Евросоюза (Франция, Испания, Бельгия, Нидерланды) заплатили за газ из России 34,3 миллиарда евро, что больше, чем их помощь Украине в 21,2 миллиарда евро. Восемь стран ЕС, включая Бельгию, Францию и Испанию, продолжают импортировать российский газ.
Венгрия рассматривает Туркменистан как нового поставщика газа, но пока не известно, сколько газа он сможет поставить. Венгрия также подписала контракты на закупку сжиженного природного газа с Францией и Великобританией, которые начнут действовать в 2026 и 2028 годах.
ЕС планирует запретить импорт газа из России до конца 2027 года, с исключениями для стран без выхода к морю. Венгрия не возражает против запрета, но другие страны, такие как Австрия и Словакия, имеют свои замечания из-за экономических интересов.