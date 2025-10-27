Какой план требуют от стран?

США ожидают, что такие страны как Венгрия, Словакия и Турция откажутся от нефти и газа России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что государства разработают план по избавлению зависимости от российских энергоносителей и реализуют его. Однако больше всего проблем имеют с Венгрией.

Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей,

– сказал Уитакер.

Он добавил, что США готовы помочь Венгрии избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

Как Трамп давит на Европу?

Шаг Трампа поможет ЕС навсегда "выгнать" российскую нефть из блока, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

В среду Трамп объявил о новых санкциях, направленные против российской компании "Лукойл" и ее государственной компании "Роснефть", что стало первыми санкциями США против Москвы с момента его вступления в должность.

Это важный шаг. И он заставит европейские страны и компании, которые продолжают импортировать энергоносители, пересмотреть эти операции до 21 ноября, когда санкции вступят в силу,

– рассказала Кимберли Донован, эксперт центра Atlantic Council.

На "Роснефть" и "Лукойл" приходится около двух третей от 4,4 миллиона баррелей сырой нефти, экспортируемой Россией ежедневно. Санкции грозят лишить половины этих поставок, более ощутимый эффект новые меры могут иметь на Европу.

"Роснефть" в Европе фактически потеряла позиции после того, как Германия в 2022 году взяла под контроль ее дочерние структуры. С "Лукойлом" ситуация другая. Компания России владеет:

сотнями автозаправок по ЕС;

крупными НПЗ в Румынии и Болгарии;

долей в 45% нефтеперерабатывающего завода в Нидерландах.

Она продолжает поставки нефти в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86-100% и используют право на санкционное исключение, упорно сопротивляясь давлению ЕС.

Как страны отказываются от энергоносителей из России?