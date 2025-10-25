Где будет покупать нефть Индия?
Крупнейшая частная индийская компания Reliance Industries Ltd. уже приобрела миллионы баррелей нефти с Ближнего Востока и США после введения новых санкций, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также У Зеленского спрогнозировали, когда новые санкции США начнут бить по экономике России
По словам трейдеров, нефтеперерабатывающий холдинг приобрел несколько сортов нефти:
- саудовскую Khafji;
- иракскую Basrah Medium;
- катарскую Al-Shaheen;
- и часть американской нефти West Texas Intermediate.
Ожидается, что эти поставки состоятся в декабре или январе.
Хотя Reliance регулярно закупает нефть с Ближнего Востока, недавний импорт из этого региона был активнее, чем обычно. Трейдеры говорят, что холдинг в октябре приобрел по меньшей мере 10 миллионов баррелей на спотовом рынке, и большинство – с Ближнего Востока. Значительная часть нефти была куплена после введения американских санкций.
Стоит знать! В 2025 году компания Reliance стала крупнейшим по объему импортером российской нефти в Индии. Она получает сырье по долгосрочному контракту от "Роснефти", против которой ввели санкции США.
Что говорят нефтепереработчики?
В Reliance заявили, что приняли во внимание новые санкции, которые недавно объявили США, Великобритания и ЕС в отношении импорта российской нефти.
Представитель компании сообщил в пятницу, что сейчас холдинг оценивает последствия различных ограничений, а контракты на импорт сырья будут адаптированы в соответствии с "изменениями рыночных и регуляторных условий".
Мы будем придерживаться требований ЕС по импорту нефтепродуктов в Европу. Как и всегда, мы будем полностью соблюдать любые указания индийского правительства по этому поводу,
– говорится в заявлении Reliance Industries.
Трейдеры говорят, что другие индийские нефтепереработчики также ищут спотовые поставки нефти, особенно с Ближнего Востока, США и Бразилии.
Важно! Аналитики ожидают, что импорт российской нефти в основных индийских переработчиков резко сократятся после санкций США против "Роснефти" и "Лукойла". Исключение может составлять лишь компания Nayara Energy, которую частично контролирует "Роснефть".
Что известно о санкциях США и их последствиях?
США ввели санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл", а также их 31 дочерних компаний. Параллельно ограничительные меры против российской нефтегазовой отрасли ввели Европейский Союз и Великобритания.
Из-за этих санкций Индия, вероятно, уменьшит импорт нефти из России. Один из топ-менеджеров крупной индийской компании отметил, что новые меры Трампа фактически делают невозможным дальнейшие поставки из России. Кроме того, сам процесс импорта для Нью-Дели становится сложнее, поэтому объемы закупок, скорее всего, сократятся.
В ответ на американские ограничения китайские государственные нефтяные компании временно приостановили закупки российской нефти. Эксперты считают, что это скорее пауза, чем долгосрочное решение, поскольку китайским покупателям необходимо оценить последствия новых санкций для своего бизнеса.