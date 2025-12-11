Об этом 24 Каналу рассказал американский профессор Скотт Лукас, отметив, что активизация переговоров – новая российская спецоперация. Есть один вопрос, который Путин хотел бы как можно быстрее решить.
Смотрите также Серый кардинал, плейбой и зять Трампа: кто такой Джаред Кушнер и какова его роль на переговорах по Украине
Почему Кремль активизировал переговоры?
Как отметил Лукас, Путин – бывший сотрудник КГБ. Многие представители его команды также вышли из спецслужб. Они всегда тщательно изучают тех, с кем имеют дело. Очевидно, что у них есть досье и на Стива Уиткоффа, и на Джареда Кушнера, и на самого Дональда Трампа. Россияне изучают их, чтобы потом пытаться манипулировать.
Сейчас один из важных вопросов для Путина – ослабить те санкции, которые уже действуют. Особенно те, что касаются российских нефтяных компаний.
Кроме того, диктатор хотел бы спасти свои замороженные активы в Европе. Это проблема европейцев. Но Штаты пытаются забрать их у Европы. И здесь есть вопрос, смогут ли европейцы собраться и предоставить репарационный кредит Украине на основе этих активов.
В общем я считаю, что ближайшие цели Путина сейчас – ослабить действующие санкции и заставить США к публичным обязательствам по двум вопросам: никакого членства Украины в НАТО и признание всей территории Донецкой области за Россией,
– отметил Лукас.
Обратите внимание! В Евросоюзе продолжаются дискуссии относительно репарационного кредита для Украины на основе замороженных российских активов. Одна страна особенно этому противится.
Мирные переговоры: коротко
- В последнее время Дональд Трамп снова сделал ряд неоднозначных заявлений относительно Украины. В частности он сказал, что 82% украинцев требуют подписания мирного соглашения.
- Кроме того, Трамп заговорил о коррупции в Украине. Также он снова призвал провести выборы в нашем государстве.
- По данным СМИ, Украина уже передала Соединенным Штатам свой ответ на проект мирного плана США. Пока нет деталей, о чем говорится в обновленном документе от Украины.