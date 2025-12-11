Об этом 24 Каналу рассказал американский профессор Скотт Лукас, отметив, что активизация переговоров – новая российская спецоперация. Есть один вопрос, который Путин хотел бы как можно быстрее решить.

Почему Кремль активизировал переговоры?

Как отметил Лукас, Путин – бывший сотрудник КГБ. Многие представители его команды также вышли из спецслужб. Они всегда тщательно изучают тех, с кем имеют дело. Очевидно, что у них есть досье и на Стива Уиткоффа, и на Джареда Кушнера, и на самого Дональда Трампа. Россияне изучают их, чтобы потом пытаться манипулировать.

Сейчас один из важных вопросов для Путина – ослабить те санкции, которые уже действуют. Особенно те, что касаются российских нефтяных компаний.

Кроме того, диктатор хотел бы спасти свои замороженные активы в Европе. Это проблема европейцев. Но Штаты пытаются забрать их у Европы. И здесь есть вопрос, смогут ли европейцы собраться и предоставить репарационный кредит Украине на основе этих активов.

В общем я считаю, что ближайшие цели Путина сейчас – ослабить действующие санкции и заставить США к публичным обязательствам по двум вопросам: никакого членства Украины в НАТО и признание всей территории Донецкой области за Россией,

– отметил Лукас.

Обратите внимание! В Евросоюзе продолжаются дискуссии относительно репарационного кредита для Украины на основе замороженных российских активов. Одна страна особенно этому противится.

Мирные переговоры: коротко