Про це 24 Каналу розповів американський професор Скотт Лукас, зауваживши, що активізація переговорів – нова російська спецоперація. Є одне питання, яке Путін хотів би якнайшвидше вирішити.
Чому Кремль активізував переговори?
Як наголосив Лукас, Путін – колишній співробітник КДБ. Багато представників його команди також вийшли зі спецслужб. Вони завжди ретельно вивчають тих, з ким мають справу. Очевидно, що у них є досьє і на Стіва Віткоффа, і на Джареда Кушнера, і на самого Дональда Трампа. Росіяни вивчають їх, щоб потім намагатися маніпулювати.
Зараз одне з важливих питань для Путіна – послабити ті санкції, які вже діють. Особливо ті, що стосуються російських нафтових компаній.
Крім того, диктатор хотів би врятувати свої заморожені активи у Європі. Це проблема європейців. Але Штати намагаються забрати їх у Європи. І тут є питання, чи зможуть європейці зібратися та надати репараційний кредит Україні на основі цих активів.
Загалом я вважаю, що найближчі цілі Путіна зараз – ослабити чинні санкції та змусити США до публічних зобов'язань щодо двох питань: ніякого членства України в НАТО та визнання усієї території Донецької області за Росією,
– зазначив Лукас.
Мирні переговори: коротко
- Останнім часом Дональд Трамп знову зробив низку неоднозначних заяв щодо України. Зокрема він сказав, що 82% українців вимагають підписання мирної угоди.
- Крім того, Трамп заговори про корупцію в Україні. Також він знову закликав провести вибори в нашій державі.
- За даними ЗМІ, Україна вже передала Сполученим Штатам свою відповідь на проєкт мирного плану США. Наразі немає деталей, про що йдеться в оновленому документі від України.