Когда санкций США дадут результат?

Чтобы они начали бить по экономике России, должно пройти определенное время, рассказал в комментарии 24 Канал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк Советник главы Офиса президента Надо, чтобы была увеличена добыча странами Ближнего Востока, чтобы было больше нефти на глобальном рынке. Далее надо, чтобы такие страны, как Индия, я не говорю о Китае, там ситуация намного сложнее, чтобы Индия перестала покупать львиную долю российской нефти.

По словам Подоляка, это приведет через некоторое время, вероятно, несколько месяцев, к падению добычи в России. Тогда Москва будет получать гораздо меньше средств от продажи на теневом рынке нефти.

Советник главы Офиса Президента добавил, что те заявления, которые звучат от министра финансов США Скотта Бессента о неготовности Путина к остановке войны говорят о формировании консенсуса по России, который уже есть в Европе.

Что касается президента Дональда Трампа, то он, по мнению Подоляка, все еще считает, что есть дипломатические инструменты в отношении России. Однако его заявление об отмене саммита в Будапеште показывает, что и Трамп уже осознает нежелание Путина прекращать огонь.

Далее вопрос в том, что (США – 24 Канал) должны прийти к определенной стратегии в отношении России. Эта стратегия должна быть построена на трех базовых элементах,

– отметил Подоляк.

Во-первых, по его словам, дипломатия без принуждения не будет работать, потому что никаких переговоров Путин вести не будет.

Чтобы использовать эти инструменты принуждения, нужно существенно нарастить санкции. Первый шаг – это санкции против "Лукойл" и "Роснефть".

Если к ним добавятся способности европейских стран, – это будет второй инструмент.

А третий элемент, как говорит Подоляк, – это существенное наращивание ударов, дальнобойных возможностей Украины.

Без всего этого – это просто опасная иллюзия того, что Путин захочет сесть за стол переговоров,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

Какие санкции объявили США?

США 22 октября объявили новые санкции против России, направленные против нефтяного сектора, в частности компаний "Роснефть" и "Лукойл", сообщили в Министерстве финансов. Также ограничения применяли в отношении 31 дочернего подразделения этих компаний.

Я чувствовал, что время пришло. Мы долго ждали,

– прокомментировал санкции Трамп.

Министр финансов Скотт Бессент при этом отметил, что США продолжат расширять санкции, если будет необходимо, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Как в России отреагировали на санкции?