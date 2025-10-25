Коли санкцій США дадуть результат?

Щоб вони почали бити по економіці Росії, має пройти певний час, розповів в коментарі 24 Канал радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Михайло Подоляк Радник голови Офісу президента Треба, щоб був збільшений видобуток країнами Близького Сходу, щоб було більше нафти на глобальному ринку. Далі треба, щоб такі країни, як Індія, я не кажу про Китай, там ситуація набагато складніша, щоб Індія перестала купувати левову частку російської нафти.

За словами Подоляка, це призведе через деякий час, ймовірно, декілька місяців, до падіння видобутку у Росії. Тоді Москва буде отримувати набагато мене коштів від продажу на тіньовому ринку нафти.

Радник голови Офісу Президента додав, що ті заяви, які лунають від міністра фінансів США Скотта Бессента про неготовність Путіна до зупинки війни говорять про формування консенсусу щодо Росії, який вже є в Європі.

Щодо президента Дональда Трампа, то він, на думку Подоляка, все ще вважає, що є дипломатичні інструменти щодо Росії. Однак його заява про скасування саміту в Будапешті показує, що й Трамп вже усвідомлює небажання Путіна припиняти вогонь.

Далі питання в тому, що (США – 24 Канал) має прийти до певної стратегії щодо Росії. Ця стратегія має бути побудована на трьох базових елементах,

– зазначив Подоляк.

По-перше, за його словами, дипломатія без примусу не буде працювати, бо ніяких переговорів Путін вести не буде.

Щоб використовувати ці інструменти примусу, потрібно суттєво наростити санкції. Перший крок – це санкції проти "Лукойл" та "Роснефть".

Якщо до них додадуться спроможності європейських країн, – це буде другий інструмент.

А третій елемент, як говорить Подоляк, – це суттєве нарощування ударів, далекобійних спроможностей України.

Без всього цього – це просто небезпечна ілюзія того, що Путін захоче сісти за стіл переговорів,

– наголосив радник голови Офісу Президента.

Які санкції оголосили США?

США 22 жовтня оголосили нові санкції проти Росії, спрямовані проти нафтового сектору, зокрема компаній "Роснефть" та "Лукойл", повідомили в Міністерстві фінансів. Також обмеження застосовували щодо 31 дочірнього підрозділу цих компаній.

Я відчував, що час настав. Ми довго чекали,

– прокоментував санкції Трамп.

Міністр фінансів Скотт Бессент при цьому наголосив, що США продовжать розширювати санкції, якщо буде необхідно, щоб змусити Росію припинити війну.

Як у Росії відреагували на санкції?