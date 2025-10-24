Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.
Що відомо про візит Дмитрієва до США?
Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".
Журналіст Axios повідомив, що росіянин в суботу, 25 жовтня, вестиме переговори, зокрема, із спецпосланцем президента Трампа Стівом Віткоффом.
У CNN зауважили, що цей візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні, а також після "скасування" запланованого саміту з Путіним.
А ще адміністрація Трампа в середу, 22 жовтня, ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл". Так Москву примушують до негайного припинення вогню у війні з Україною.
Що Росія та США кажуть про нові санкції?
Путін впевнено заявив, що ці санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, а також попередив, що вони вплинуть на ціни на нафту у світі, зокрема в США. Він цинічно додав, що "жодна країна, яка поважає себе, ніколи нічого не робить під тиском".
Дональд Трамп відреагував на заяви Путіна про те, що санкції США не вплинуть на російську економіку. Американський президент сказав, що "радий, що він так думає" і додав, що ситуація стане зрозумілою через пів року.
Політолог Валерій Димов в етері 24 Каналу зауважив, що позиція Трампа щодо тиску на Росію може змінитися, але нові обмеження все ж стали дуже болючими для Путіна.