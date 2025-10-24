Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

Що відомо про візит Дмитрієва до США?

Очікується, що Дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Трампа, "щоб продовжити обговорення відносин між США та Росією".

Журналіст Axios повідомив, що росіянин в суботу, 25 жовтня, вестиме переговори, зокрема, із спецпосланцем президента Трампа Стівом Віткоффом.

У CNN зауважили, що цей візит відбувається на тлі зростаючого розчарування США через відмову Кремля припинити війну в Україні, а також після "скасування" запланованого саміту з Путіним.

А ще адміністрація Трампа в середу, 22 жовтня, ввела санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснєфть" та "Лукойл". Так Москву примушують до негайного припинення вогню у війні з Україною.

Що Росія та США кажуть про нові санкції?

  • Путін впевнено заявив, що ці санкції матимуть незначний вплив на російську економіку, а також попередив, що вони вплинуть на ціни на нафту у світі, зокрема в США. Він цинічно додав, що "жодна країна, яка поважає себе, ніколи нічого не робить під тиском".

  • Дональд Трамп відреагував на заяви Путіна про те, що санкції США не вплинуть на російську економіку. Американський президент сказав, що "радий, що він так думає" і додав, що ситуація стане зрозумілою через пів року.

  • Політолог Валерій Димов в етері 24 Каналу зауважив, що позиція Трампа щодо тиску на Росію може змінитися, але нові обмеження все ж стали дуже болючими для Путіна.