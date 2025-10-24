За даними аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль зробив різкий риторичний поворот щодо США після введення санкцій проти російського енергетичного сектора, пише 24 Канал.

Яка наразі риторика Росії щодо США та чому вона змінилась?

23 жовтня Володимир Путін відреагував на введення Дональдом Трампом санкцій проти російських нафтових гігантів.

Російський диктатор заявив, що такі обмеження є "недружнім актом щодо Росії", а також додав, що дії президента США завдають шкоди російсько-американським відносинам та підривають світовий енергетичний ринок.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв також висловився щодо позиції США та назвав їх "противником (Росії – 24 Канал)", а також наголосив, що Сполучені Штати тепер повністю встали на "стежку війни проти Росії".

Аналітики ISW додають, що Кремль дозволяє робити такі перебільшені заяви Медведєву, оскільки вони відображають маргінальні позиції та підтекст повідомлень інших російських чиновників.

Також аналітики запевняють, що до 23 жовтня російські чиновники були дуже обережні у своїй критиці Сполучених Штатів та Дональда Трампа, та не називали їх противником чи ворогом. Тож, ймовірно, такими заявами Росія прагне домогтись поступок для себе у війні в Україні, уникнути санкцій від США та укласти двосторонні економічні угоди.

Які останні заяви робив Трамп щодо Росії?