Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив у інтерв'ю для Newsmax, що наразі Дональд Трамп рішуче налаштований покласти край "безглуздому" та "жорстокому" конфлікту в Україні, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про зустріч Дональда Трампа із Марком Рютте ?

За словами Вітакера, на зустрічі президента Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорювались дуже важливі теми, однак переважно мова йшла про бажання президента Трампа покласти край цій "безглуздій" війні. Він був по-особливому стурбований через величезні людські жертви на цій війні.

Посол США наголосив, що Білий дім й надалі підтримує Україну у цьому конфлікті, однак сам Трамп зосередився на іншому – змусити Кремль та Київ сісти за стіл переговорів.

Президент Трамп намагається шукати способи продовження тиску на Володимира Путіна, продовження тиску, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також шукати нові способи продовження тиску, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів,

– каже посол.

Через відмову Володимира Путіна припинити вогонь в Україні, Дональд Трамп стає все більш нетерплячим, додає Метью Вітакер. Він переконаний, що Трамп має усі важелі для впливу на Росію та створення умов для переговорів обох сторін, щоб припинити цю війну. Вітакер зізнається, що президент США дуже розчарований, що Путін не готовий зупинити цю війну.

Вітакер каже, що прогрес Росії на полі бою за останні 10 місяців був мінімальним, попри величезні втрати.

Які нові санкції Трамп ухвалив для Росії?

За словами Вітакера, "найважливішим результатом цієї зустрічі" було оголошення санкцій проти Росії. Обмеження торкнулись двох російських нафтових компаній та їхніх дочірніх структур, які підтримують фінансування "військової машини" Кремля.

І я думаю, що гарна новина полягає в тому, що тоді ж наші європейські союзники та НАТО також оголосили про черговий раунд санкцій. Тож ми досягаємо прогресу,

– додає посол США.

Які наслідки санкцій проти Росії?