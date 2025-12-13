Під час зустрічі оголосили про відхід від плану, який існував раніше. Як пояснив 24 Каналу політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, насамперед варто розуміти, що ці переговори були неформальними.

Щодо цієї теми виникає низка запитань на які досі немає відповіді. Найперше незрозуміло, який вплив мав Трамп на рішення Євросоюзу. Навіть якщо припустити, що він попросить лідерів деяких країн – це все одно не є запорукою нашого членства.

Це неможливо зробити до 2027 року, бо питання вступу до Європейського Союзу є дуже бюрократичним. Є низка різних процедурних питань, які залежать не тільки від волі президента, але й від виконання певних стандартів,

– наголосив політолог.

Також потрібні імплементації рішень у багатьох органах, починаючи від Європейської комісії, яка має погодити цей шлях, і закінчуючи урядами країн, які мають це визнати й ухвалити внутрішні рішення.

Чому була потрібна зустріч у Львові?

Ці переговори були неформальними й на них обговорювали механізм подальшої роботи. Для розуміння – у сенсі євроінтеграції Україна рухається певними кластерами У кожному з них є свої глави, які передбачають низку законодавчих змін і реформ. Ми маємо виконати їх, щоб наблизити законодавство та його виконання до рівня ЄС.

Отже, спершу відкривається певний кластер, після цього відбувається узгодження по главах. Фактично це є переконання європейців в тому, що ми провели всі необхідні зміни, оновили законодавство, підзаконні акти, навчили людей, а головне, що все це дає результати.

Після цього Європейська комісія це оцінює і глави закриваються. Коли готові всі країни-члени, тоді закривається цілий кластер, натомість відкривається новий.

Наразі офіційний процес відкриття кластерів блокує Угорщина, тому придумали неформальний механізм. Тобто ми отримуємо погодження того, що робимо, ведемо переговори й показуємо свої зміни.

І в певний момент, коли Угорщина розблокує своє вето, – все інше нібито відбудеться дуже швидко. Але достеменно ніхто не знає, що не вийде з вето якась інша країна. Можливо, навіть з дружніх до нас урядів. Всі ми пам'ятаємо ситуацію з поляками. Тому це дуже невідомі речі,

– підкреслив Дмитро Шеренговський.

Отже, з одного боку, процес справді рухається, але з іншого – це взагалі не гарантує, що все пройде гладко й неформальна процедура спрацює. Адже формально можуть виникнути різні нюанси.

